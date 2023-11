CSGT ở TP.HCM nói gì về clip người lái xe ba gác nhảy xuống kênh vì bị xử lý vi phạm

Ngày 3/11, Công an quận 11, TP.HCM đã có thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc người đàn ông lái xe ba gác chở hàng cồng kềnh, nhảy xuống kênh khi bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính gây xôn xao dư luận.



Theo công an, trưa 28/10, Tổ công tác thuộc Đội CSGT – TT Công an quận 11 thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường kênh Tân Hóa - Lò Gốm.

Hình ảnh ông V được CSGT và người dân cứu. Ảnh cắt từ clip.

Đội CSGT - TT Công an quận 11, TP.HCM làm việc với ông V.

Tại đây, CSGT phát hiện ông V (57 tuổi, ngụ quận 11) lái xe ba gác chở hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt đối với ông V về các lỗi: xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định; không có giấy phép lái xe và không có giấy đăng ký xe.

Ông V xin bỏ qua nhưng không được nên người này đã trèo xuống kênh Tân Hóa – Lò Gốm để trốn tránh việc xử lý và để phản đối tổ công tác trong việc lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Phát hiện sự việc, tổ công tác cùng người dân đã dùng dây kéo, đồng thời nhảy xuống kênh đưa ông V lên bờ, động viên, ổn định tinh thần, lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính và viết bản cam kết.

Qua xác minh, ông V không có tiền án, tiền sự, không có bệnh lý về tâm thần.

Đội CSGT – TT Công an quận 11 đã lập biên bản với ông V, tạm giữ phương tiện và người vi phạm đã chấp nhận các hình thức xử lý theo quy định.