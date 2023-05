Các xe mô tô có dấu hiệu độ, chế, thay đổi kết cấu. Ảnh: PC08

Ngày 2/5, đại diện PC08 cho biết, Công an TP.HCM đã thống nhất thành lập 5 Tổ kiểm tra cấp thành phố (gồm: Lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT ĐB-ĐS, lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cán bộ Phòng Tham mưu và các lực lượng nghiệp vụ khác), các tổ kiểm tra thuộc Công an TP.Thủ Đức, công an 21 quận, huyện.

Nhiều linh kiện nghi không có nguồn gốc. Ảnh: PC08

Ngay sau khi kiểm tra, xử lý các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe"và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" theo địa bàn đảm trách được phân công. Kết quả, phát hiện 77 phương tiện đang sửa chữa, 1 xe "cọp" đua giải, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký xe, tạm giữ 60 cục máy xe và nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ "độ xe" không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (50 thùng hàng, trên 11.000 linh kiện, phụ tùng các loại).

Các Tổ kiểm tra thuộc Công an TP.Thủ Đức, công an 21 quận, huyện đã tiến hành kiểm tra 199 cơ sở trên địa bàn thành phố, 41 cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh, 21 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, 4 cơ sở có hệ thống Dyno, 21 xe độ, 7 xe nghi vấn không nguồn gốc, cùng nhiều linh kiện, phụ tùng phục vụ "độ xe" không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo đại diện PC08, trong thời gian vừa qua, Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an TP.Thủ Đức, công an 21 quận, huyện tổ chức nhiều đợt kiểm tra đột xuất các các "lò độ", các tiệm sửa xe nghi "độ xe" và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" trên địa bàn thành phố. Qua đó, phát hiện được nhiều hành vi vi phạm của các chủ cơ sở kinh doanh và đã tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.