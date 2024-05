CSGT TP.HCM xử phạt người điều khiển xe ô tô bán tải độ đền chiếu sáng lưu thông trên đường CSGT TP.HCM xử phạt người điều khiển xe ô tô bán tải "độ" đèn chiếu sáng lưu thông trên đường

Đội CSGT An Sương phát hiện trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh xe ô tô “độ” đèn chiếu sáng như “sân khấu di động”. Qua đó xác định đoạn clip nói trên do một người đàn ông (SN 1987), ghi lại trên tuyến quốc Lộ 22, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, thuộc địa bàn Đội CSGT An Sương đảm trách.