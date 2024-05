TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giả cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản; tạm giữ "ma men" tấn công CSGT

Giả cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản

Tối 18/5, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản của người đi đường tại khu đô thị Sala.

Điều tra viên lấy lời khai của Nguyễn Khoa Minh. Nguồn: congan.com.vn

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi đến giao lộ đường số 7 - đường số 8 (phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức), Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự của Công an TP.Thủ Đức phát hiện đám đông tụ tập nên tiến hành kiểm tra, qua đó nhận thấy Nguyễn Khoa Minh (sinh năm 2005; hộ khẩu thường trú phường 10, quận 8, TP.HCM), T.V.K (sinh năm 2007; hộ khẩu thường trú phường 11, quận 5, TP.HCM) có dấu hiệu nghi vấn nên đưa 2 đối tượng cùng một số người có liên quan về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khoa Minh khai nhận đã rủ T.V.K đến khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức) giả làm cảnh sát hình sự để chặn xe không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm. Khi đi, Minh mặc áo khoác có in logo Công an nhân dân và mang theo còng số 8 nhằm mục đích gây lầm tưởng Minh là cán bộ công an. Trước khi bị tổ tuần tra của Công an TP.Thủ Đức phát hiện, Minh và K đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và chặn 3 xe.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khoa Minh về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối với hành vi của T.V.K, cơ quan công an tiếp tục củng cố chứng cứ, xác minh thêm một số nội dung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ "ma men" tấn công CSGT

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho hay, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang (SN 1984, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Quang bị khởi tố hình sự. Ảnh: CAQN

Trước đó, vào lúc 20h30' ngày 15/5, tổ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông Công an huyện Duy Xuyên do thượng úy Đoàn Công Nhân – cán bộ Đội CSGT-TT làm tổ trưởng đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐH5 đoạn qua thôn Thi Thại (Duy Thành, Duy Xuyên) thì phát hiện xe môtô mang BKS: 59X2-313.25 do ông Nguyễn Quang điều khiển nhưng không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn.

Mặc dù tổ công tác đã giải thích nhiều lần, yêu cầu ông Quang cung cấp họ tên, chấp hành việc đo nồng độ cồn nhưng ông Quang không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm, dùng tay quơ làm rớt phiếu đo nồng độ cồn, xé rách túi áo phản quang làm rớt máy đo nồng độ cồn, đồng thời, dùng tay đánh mạnh vào mặt 1 cảnh sát giao thông trong tổ công tác.

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, tổ công tác tiến hành khống chế đối tượng; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa về trụ sở Công an xã Duy Thành để làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của đối tượng Nguyễn Quang tại cơ quan công an là 0,517mg/L.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ quán nhậu Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ bị bắt để điều tra hành vi trốn thuế

Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, đã bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Phan Minh Thuận (còn gọi Thuận Nồi Đất; Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368) để điều tra về hành vi "trốn thuế".

Phan Minh Thuận - chủ quán nhậu Nồi Đất bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Công an TP.Cần Thơ

Qua nguồn tin về tội phạm, Công an TP.Cần Thơ xác định, để có đất xin làm dự án khu nhà ở Thuận Kiều 368, Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán buông đuôi.

Tuy nhiên, khi làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người khác viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.

Công an xác định, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2 đất là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế giá trị gần 9 tỷ đồng, tương đương 1/14 giá trị (khoảng 7,26%), làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tư pháp xác định Thuận có hành vi trốn thuế số tiền trên 2,3 tỷ đồng và bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, Công an TP.Cần Thơ bắt được Thuận khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở tỉnh Vĩnh Long. Tiến hành khám xét chỗ, nơi làm việc, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Thuận.

Công an TP.Cần Thơ thông báo đến cá nhân, tổ chức bị Thuận chiếm đoạt tài sản hoặc biết Thuận trốn thuế, phạm tội khác, đề nghị liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để được bảo vệ quyền lợi.

Nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị sóng biển cuốn mất tích ở Hà Tĩnh

Tối 18/5, ông Nguyễn Anh Hải - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với PV Dân Việt, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 em học sinh lớp 9, Trường THCS Đan Trường Hội (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi tắm biển bị sóng cuốn mất tích. Hiện lực lượng chức năng, người thân đang khẩn trương nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cùng với người thân đang nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị sóng biển cuốn mất tích. Ảnh: PV

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 18/5, một nhóm học sinh (gồm 5 em học sinh lớp 9 Trường THCS Đan Trường Hội) rủ nhau ra vùng biển thuộc xã Xuân Hội để tắm.

Đúng thời điểm em P.T.L. (SN 2009, ở thôn Tân Ninh Châu) và em V.T.Th. (SN 2009, ở thôn Hội Vinh) đang tắm thì một con sóng biển mạnh dâng cao cuốn ra xa. 3 em còn lại may mắn kịp bơi vào bờ, tri hô người ứng cứu nhưng không kịp.

Công tác tìm kiếm 2 học sinh mất tích đang được triển khai. Ảnh: PB

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương cùng với lực lượng chức năng, người nhà tìm kíếm 2 em mất tích.

Rủ nhau ra ao tắm, 2 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

Xác nhận sự việc với PV, đại diện xã Phú Cường (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào trưa 18/5, tại thôn Tâm Mỹ 2 thuộc địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ đang học tiểu học tử vong.

Danh tính 2 cháu bé là P.B.M. (SN 2013, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Hùng Cường) và Đ.T.G. (SN 2014, là học sinh lớp 4 Trường Tiểu học và THCS Phú Cường, cùng TP.Hưng Yên).

Vụ đuối nước trưa 18/5 ở xã Phú Cường khiến 2 học sinh không qua khỏi. Nguồn: SKĐS

Thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra sự việc thương tâm, 2 học sinh này rủ nhau ra khu vực ao Đình Bồng Châu tắm và không may bị đuối nước. Ngay khi phát hiện ra sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa hai cháu lên bờ, tiến hành cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể 2 nạn nhân xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đại diện UBND xã Phú Cường, ao Đình Bồng Châu đã được cắm biển cảnh báo cấm tắm, cấm bơi từ năm 2020. Tuy nhiên, các cháu nhỏ vẫn rủ nhau ra tắm, không có sự trông coi của người lớn dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra.