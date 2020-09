Cụ bà bị con gái đánh đập, đổ phân lên đầu ở Long An: Kết quả điều tra ban đầu

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy vụ việc xảy ra tại ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Người bị bạo hành là cụ N.T.Đ. (SN 1941), sống cùng con gái là bà N.T.H (SN 1964) và 2 cháu ngoại (con bà H).

Nhiều người dân ở khu vực cho biết gia đình cụ Đ. có nhiều mâu thuẫn, bà H. thường xuyên mắng chửi và đánh đập mẹ.



Theo điều tra ban đầu, đoạn clip trên mạng xã hội là do con của bà H. ghi lại từ tháng 11/2019, được lưu giữ trên điện thoại di động. Sau khi cụ Đ. qua đời vào ngày 2/9 thì con của bà H. gửi đoạn clip này cho người thân trong gia đình. Sau đó, đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội.

Công an huyện Cần Đước đã mời bà H. đến để xác minh, làm rõ nội dung sự việc, xử lý theo pháp luật.

Hình ảnh bà N.T.H. đánh đập, hành hạ mẹ mình trong clip bị tung lên mạng xã hội

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, sáng 7/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh một phụ nữ bạo hành một cụ bà. Trong clip, người phụ nữ liên tiếp chửi bới, lấy chổi cùn, tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu cụ. Người phụ nữ còn chỉ tay vào nền nhà cạnh giường cụ bà ngồi và nói " đây là c.", rồi xúc đổ lên đầu cụ... Clip cho thấy bà cụ chỉ biết ngồi trên giường và chịu trận.



Những hành vi bạo hành của người phụ nữ đối với bà cụ đã gây phẫn nộ, bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết đã nắm được vụ việc. Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an huyện Cần Đước nhanh chóng điều tra làm rõ.

Công an vào cuộc điều tra vụ cụ bà bị đánh đập, đổ phân lên đầu.