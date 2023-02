Cụ bà mệt mỏi, ho nhiều đột ngột ngưng tim, ngưng thở được cứu sống

Cụ bà hồi phục sau khi được can thiệp mạch vành. Ảnh: BVCC

Cụ bà P.T.Đ (81 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) nhập viện với các triệu chứng mệt mỏi, ho có nhiều đờm, khó thở. Tại Khoa Cấp cứu, cụ bà nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, nhận biết tốt, thở khò khè, tim đều, thở co kéo...



Đột ngột ngay sau đó, bà Đ lịm đi rồi ngưng tim ngưng thở. Sau 10 phút hồi sức tim phổi nâng cao, bà Đ. có mạch trở lại.

Chẩn đoán bà bị ngưng tim ngưng thở do nhồi máu cơ tim cấp, ngay lập tức, quy trình Code STEMI được kích hoạt. Không để lỡ thời gian vàng trong can thiệp tái thông mạch vành, ekip đưa bà Đ vào phòng can thiệp. Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tắc nghẽn mạch vành đoạn LAD (một nhánh mạch vành quan trọng để nuôi tim trái).

Sau 35 phút can thiệp mạch vành, bà Đ được chuyển sang điều trị tại khoa ICU nhằm đảm bảo theo dõi liên tục 24/7 và hồi phục sức khỏe nhanh nhất.

Sau 2 ngày điều trị tại khoa, người bệnh được cai ống thở và sau một tuần đã phục hồi sức khỏe, các dấu hiệu sống ổn định, tinh thần minh mẫn, chức năng tim tốt, không có bất kỳ di chứng nào.

Theo các bác sĩ, đây là một dạng nhồi máu cơ tim cấp nghiêm trọng, khiến người bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch. Vì cụ đã lớn tuổi, lại có bệnh nền nguy cơ tim mạch cao như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu đã lâu, lại thêm bị ngừng tim, nên tỷ lệ tử vong là cực kỳ cao.

Nhồi máu cơ tim cấp là một bệnh lý cấp cứu có diễn tiến nhanh và tiên lượng tử vong rất cao. Việc nhận diện nhanh chóng và xử trí kịp thời sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong và tránh để lại di chứng cho người bệnh, tận dụng hiệu quả khoảng thời gian vàng và hạn chế những tổn thương nặng do nhồi máu cơ tim gây ra cũng như bảo toàn các chức năng của tim.