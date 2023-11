"Cú đấm thép" 363 ở TP.HCM bắt thanh niên 9X tàng trữ hàng nghìn viên ma túy cùng súng, đạn

Ngày 6/11, thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao thư khen của Giám đốc Công an TP.HCM, tặng hoa biểu dương và thưởng nóng tổ công tác 363 số 1 - Công an quận 3 vì có thành tích xuất sắc tấn công trấn áp tội phạm trong quá trình tuần tra, kiểm soát.



Trước đó, chiều 3/11, "cú đấm thép" 363 đã tuần tra trên địa bàn, khi đến số 428 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4 thì phát hiện đối tượng Đặng Vũ Luân (SN 1998, ngụ Bến Tre) có biểu hiện nghi vấn.

"Cú đấm thép" 363 Công an quận 3, TP.HCM được lãnh đạo Công an TP.HCM trao khen thưởng nóng. Ảnh: Long Vân.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện Luân tàng trữ 5 túi nylon chứa khoảng 500 viên nén màu trắng ngà, hình tam giác nghi là ma túy.

Ngoài ra, trong điện thoại Luân có nhiều thông tin giao dịch, mua bán ma túy và hình ảnh 1 khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Luân tại 2 căn hộ ở quận 10, tổ công tác phát hiện, thu giữ gần 7.300 viên nén, khoảng 2kg chất bột màu trắng.

Lực lượng chức năng còn phát hiện 2 vật có hình dạng giống súng công cụ hỗ trợ kèm băng đạn, nhiều viên kim loại có hình dạng giống viên đạn và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm, các viên nén và chất bột trên là ma túy, loại MDMA và Ketamine với tổng khối lượng là 4.522,6672 gram.

Cuối năm 2019, Công an TP.HCM ra kế hoạch số 1543 về bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (gọi tắt Tổ công tác 363).



Tổ công tác 363 được bố trí theo 2 cấp, cấp TP và cấp quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Mỗi tổ gồm có lực lượng CSGT, hình sự, cơ động…

Tổ có 12 chiến sĩ gồm 3 lực lượng hình sự, giao thông và cơ động, nhiệm vụ chính là tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên đường phố, nơi công cộng như trộm cắp, cướp giật.

Kiểm tra những người tham gia giao thông có dấu hiệu phạm pháp hình sự như: Mang theo hung khí, đua xe, gây rối, các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, …

Thời gian qua, Tổ công tác 363 liên tiếp lập công, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần kéo giảm tình hình ANTT trên địa bàn TP.HCM.