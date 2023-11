Ngày 5/11, Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện nam sinh năm nhất tử vong nghi do rơi tầng cao xuống đất.



Công an đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đ.X.

Nạn nhân là sinh viên năm nhất. Ảnh: Đ.X.

Theo đó, khoảng 4h cùng ngày, bảo vệ ký túc xá (KTX) khu B, Đại học Quốc gia TP.HCM, phường Đông Hòa đi tuần tra trong khuôn viên KTX thì phát hiện 1 thanh niên nằm tại tòa nhà D2.

Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong nên gọi điện báo công an. Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh V.P.P.A (18 tuổi, quê Gia Lai, là sinh viên đại học năm nhất).

Qua trích xuất camera, khoảng 3h39 cùng ngày, A. đi bằng cầu thang bộ từ tầng 7 lên tầng thượng của toà D2 rồi sau đó xảy ra vụ việc.