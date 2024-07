Cú sốc mới đến với Nga từ các chủ nợ Trung Quốc

Quan hệ Nga-Trung trở nên gắn bó hơn trong những năm gần đây. Ảnh Getty

Kể từ tháng 5, các khoản thanh toán cho khoảng một nửa số lô hàng đường sắt này hiện đang bị từ chối, hãng thông tấn The Moscow Times có trụ sở tại Amsterdam đưa tin, trích dẫn một nguồn tin từ Nga làm việc trong lĩnh vực hậu cần. Con số này được cho là cao gấp năm lần tỷ lệ từ chối các giao dịch nhập khẩu được giao qua các phương thức vận tải khác.



Diễn biến này diễn ra khi các ngân hàng lớn của Trung Quốc xem xét kỹ lưỡng các đơn đặt hàng, người nhận và các chi tiết khác của Nga. Điều này dẫn đến việc các giao dịch ngày càng bị trì hoãn trong thời gian dài để thẩm định, thậm chí bị từ chối, vì các ngân hàng này tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt thứ cấp mà Washington đe dọa đối với những bên tạo điều kiện cho thương mại có thể hỗ trợ căn cứ quân sự của Nga.

Một thương gia Nga cho biết lý do khiến việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa bị ảnh hưởng nặng nề nhất do các giao dịch bị từ chối là do một số lượng lớn các công ty tham gia vận tải đường sắt nằm trong danh sách trừng phạt.

"Họ yêu cầu, trong số những thứ khác, dữ liệu về tuyến đường vận chuyển—và thường rất chi tiết, lên đến số lượng container hoặc nền tảng đường sắt mà hàng hóa xuất khẩu sẽ được vận chuyển", một nhân viên của một công ty hậu cần tiết lộ. Giao dịch sẽ bị từ chối nếu một thực thể bị trừng phạt được phát hiện có liên quan, nguồn tin nói thêm.

Bộ ngoại giao Trung Quốc và Nga chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận bằng văn bản.

Tháng trước, chi nhánh Nga của Ngân hàng Trung Quốc đã tiếp bước "Bốn ông lớn" khác của Trung Quốc trong việc đình chỉ thanh toán bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Các nhà phân tích trong lĩnh vực tài chính nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng điều này sẽ đẩy các công ty Nga đến với các bên không phải là ngân hàng xử lý giao dịch và làm tăng nguy cơ gian lận.

Hoạt động thương mại của Trung Quốc, bao gồm cả hoạt động nhập khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của Nga, đã hỗ trợ nền kinh tế bị cô lập của Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đạt kim ngạch thương mại kỷ lục là 240 tỷ đô la vào năm ngoái.

Tuy nhiên, theo số liệu của hải quan Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã giảm 15,7% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ năm 2022. Xuất khẩu tiếp tục giảm 13,6% vào tháng 4.

Chuyên gia tài chính người Nga Egor Susin đã trích dẫn mức cơ sở cao hơn đạt được vào năm 2023 là lý do chính cho sự sụt giảm này. Tuy nhiên, ông viết trong bài đăng trên Telegram rằng "điều này có thể chỉ ra vấn đề trong thanh toán nhập khẩu".

Vào tháng 6, Washington đã thêm 300 tổ chức và cá nhân vào danh sách trừng phạt, trong đó khoảng 50 tổ chức ở Trung Quốc đại lục hoặc Hồng Kông, vì cáo buộc họ xuất khẩu chip và công nghệ sử dụng kép khác có thể hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga.