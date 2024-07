Thăm dò cho biết ai có thể thay Biden đánh bại Trump trong bầu cử Mỹ

Politico dẫn thông tin độc quyền từ cuộc thăm dò quốc gia về phía Đảng Dân chủ do công ty Bendixen & Amandi thực hiện sau cuộc tranh luận tệ hại của ông Biden cho thấy Biden đang bám đuổi Trump với tỷ lệ 42% so với 43%.

Trong số 86% cử tri có khả năng đã theo dõi toàn bộ hoặc một phần cuộc tranh luận, chỉ 29% cho biết Biden có đủ năng lực tinh thần và thể chất để phục vụ một nhiệm kỳ 4 năm nữa, so với 61% nói rằng ông không có. Chỉ 33% cho rằng ông nên tiếp tục là ứng cử viên của Đảng Dân chủ, so với 52% cho rằng ông không nên. Và chỉ một nửa số đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng Biden nên là ứng cử viên của đảng hoặc đủ sức khỏe về tinh thần và thể chất để phục vụ một nhiệm kỳ khác.

Cuộc khảo sát cho thấy nếu Phó Tổng thống Kamala Harris được đề cử, thì hiện bà đang dẫn trước Trump với tỷ lệ 42% so với 41%. Và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng cử viên năm 2016, nếu được đề cử, bà còn dẫn trước cả Harris một chút so với Trump. Cụ thể bà Clinton sẽ được 43% ủng hộ so với Trump là 41%.

Cuộc thăm dò cũng cho biết, nếu bà Harris vẫn là ứng cử viên phó tổng thống thì liên danh với bà Clinton sẽ ở vị trí mạnh nhất. Liên danh Clinton-Harris có thể đánh bại Trump với tỷ lệ 43% - 40%, còn liên danh Biden-Harris kém 4 điểm.

Fernand Amandi, nhà thăm dò kỳ cựu có trụ sở tại Miami, đã chỉ ra rằng hơn một phần ba đảng viên Đảng Dân chủ đều không coi tổng thống là đủ sức để tranh cử và nói rằng ông không nên tiếp tục tham gia cuộc thi. Ông nói: "Cử tri có những lo ngại đáng kể về tuổi cao của Tổng thống Biden, và mối lo ngại của họ ngày càng lớn hơn".

Ông cũng cho biết ông "thực sự ngạc nhiên trước sức mạnh của Hillary". Ông nói. "Trong khi một số người coi bà là tin tức của ngày hôm qua và là một ứng cử viên của quá khứ, thì ít nhất các cử tri trong cuộc thăm dò này cho rằng họ có thể cởi mở với sự trở lại của Clinton.