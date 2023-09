Lễ trao giải Oscar năm 2022 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bởi vụ việc Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu. Tuy xảy ra đã lâu nhưng câu chuyện này mới đây tiếp tục được nhắc tới. Sean Penn, ngôi sao nổi tiếng của Hollywood đã tiếp tục đặt ra câu hỏi về phản ứng của những người trong cuộc và hậu quả mà Smith nhận được sau sự việc đầy tranh cãi này.

Cú tát của Will Smith tại Oscar một lần nữa bị "đào lại"

Sean Penn nhắc lại scandal của Will Smith. Ảnh: IT.

Trong một cuộc phỏng vấn với Variety, Sean Penn đã thể hiện sự bất ngờ và thắc mắc về hành động của Will Smith tại lễ trao giải Oscar. Ban đầu, nam diễn viên từng nhận tượng vàng Oscar đã bắt đầu bằng những lời khen ngợi về diễn xuất của Smith trong bộ phim "King Richard", tác phẩm giúp Will Smith nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong đêm trao giải và có cơ hội thể hiện một bài phát biểu đầy cảm xúc. Tuy nhiên, sự kiện gây chấn động diễn ra sau đó khi Smith tát Rock trước hàng ngàn khán giả.

Sean Penn không giấu sự khó hiểu của mình. "Tôi không quen Will Smith. Tôi đã gặp anh ấy một lần. Will có vẻ là một người tốt. Anh ấy đóng King Richard quá xuất sắc.

Vậy tại sao anh ấy lại tự nhổ vào chính mình và mọi người khác bằng hành động ngu ngốc này? Tại sao tôi lại phải vào tù vì hành vi tương tự? Trong khi anh ta vẫn ngồi đó? Tại sao mọi người lại đứng và vỗ tay cho khoảnh khắc tồi tệ nhất của anh ấy với tư cách là một người bình thường?", Nam diễn viên đặt câu hỏi.

Sean Penn vào năm 1987. Ảnh: Getty.

Sean Penn cũng chia sẻ về một phần của quá khứ của mình khi anh bị kết án tù vì tấn công một diễn viên phụ trên phim trường năm 1987 và nhấn mạnh Will Smith nên đối mặt với hậu quả do hành vi của mình tại Oscar.

Sau sự việc đầy tranh cãi này, Will Smith đã xin lỗi về hành động của mình và xin rời khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Anh đã thể hiện sự hối hận và cố gắng giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, câu hỏi về tác động thực sự của sự kiện này vẫn còn đọng lại.

Sean Penn cũng nhắc lại về việc BTC Oscar không cho phép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ thông điệp của mình tại buổi lễ, trong khi cho rằng Will Smith đã được phát biểu dù có hành vi bạo lực. Bên cạnh đó, Sean Penn đã tiết lộ lý do tặng bức tượng Oscar của mình cho Zelensky.

Sean Penn là một trong những diễn viên và đạo diễn nổi tiếng của ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ. Ông được biết đến với sự nghiệp diễn xuất và đạo diễn đa dạng, cùng với việc tích cực hoạt động chính trị.

Sean Penn đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào những năm 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của Hollywood. Ông đã đóng nhiều vai diễn xuất sắc và đa dạng trong các bộ phim nổi tiếng như: "Fast Times at Ridgemont High" (1982); "Mystic River" (2003); "Milk" (2008); và "The Tree of Life" (2011). Vai diễn của ông trong "Mystic River" đã mang về giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, Sean Penn cũng đã chứng tỏ khả năng đạo diễn xuất sắc của mình. Ông đã đạo diễn các bộ phim thành công như "The Indian Runner" (1991); "The Crossing Guard" (1995) và "Into the Wild" (2007). Bộ phim "Into the Wild" đã được đánh giá cao và đem lại danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải Quả Cầu Vàng.