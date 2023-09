Hoàng Thùy Linh nên học nghệ sĩ nước ngoài để biết nói một lời xin lỗi?

"Tôi phải làm gì để bạn yêu tôi?

Tôi phải làm gì để bạn quan tâm đến tôi?

.....

Tôi phải nói gì khi mọi chuyện đã kết thúc đây?

Xin lỗi dường như là lời khó nói nhất".

Đó là những lời hát trong ca khúc 45 năm tuổi "Sorry seems to be the hardest word" của nam ca sĩ Elton John. Theo "ông hoàng Pop", "xin lỗi" luôn là lời khó nói nhất.

Ca khúc "Sorry Seems To Be The Hardest Word" của nam ca sĩ Elton John. Clip: Youtube Elton John.

Lịch sử đã chứng minh điều đó, cụm từ "I'm sorry" hoặc "apologizes" trong tiếng Anh, với ý nghĩa "Tôi xin lỗi" chỉ mới bắt đầu được sử dụng một cách rộng rãi vào năm 1834. Trước đó, ở nhiều nền văn hoá khác nhau các cụm từ như "Hãy tha thứ cho tôi", "Thông cảm cho tôi"... được sử dụng phổ biến. Thực tế, ngay cả từ "sorry" trong tiếng Anh, cũng được mượn từ tiếng Hy Lạp cổ của cụm từ với ý nghĩa "know together with me", nghĩa là "Bạn hãy tha thứ cho tôi bằng cách đặt mình vào vị trí của tôi". Con người luôn có xu hướng mong được tha thứ khi phạm lỗi, được đánh giá bằng các chuẩn mực do cộng đồng đưa ra, thay vì trực tiếp nhận sai lầm của họ thẳng thắn về bản thân.

Nam ca sĩ Robbie Williams qua đời năm 2014 do tự tử. Ảnh: IT.

Xin lỗi dường như là lời khó nói nhất?

Năm 2014, sau cái chết của nam ca sĩ nổi tiếng Robbie Williams vì tự sát vào năm 2014, hàng loạt người nổi tiếng đã phải nói lời xin lỗi vì những phát ngôn trước đó của họ. Todd Bridges, nam diễn viên người Mỹ đã xin lỗi công chúng vì gọi hành động của Robbie Williams là "một hành động rất ích kỷ". MC, nhà báo Shepard Smith đã xin lỗi vì đã đặt câu hỏi liệu Williams có phải kẻ hèn nhát hay không. Nam ca sĩ Henry Rollins xin lỗi trước quan điểm của mình về vấn đề tự tử nói chung. Gene Simmons, hát chính của Kiss đã buộc phải xin lỗi vì đã nói về chứng trầm cảm và tự tử, thậm chí chỉ trong một cuộc phỏng vấn không liên quan gì đến Robbie Williams.

Cặp đôi Ashton Kutcher và vợ là Mila Kunis xin lỗi công chúng. Ảnh: CNN.

Mới đây, nam diễn viên Ashton Kutcher và vợ là Mila Kunis đã phải công khai xin lỗi công chúng, bởi họ đã viết một lá thư ủng hộ người bạn và cũng là đồng nghiệp cũ Danny Masterson, cho dù biết diễn viên này từng cưỡng hiếp 3 cô gái trong quá khứ. Trong một đoạn video ngắn, cặp đôi diễn viên triệu phú xuất hiện trong những chiếc áo phông bạc màu, đôi mắt trũng sâu, không hề makeup, ngồi trước một tấm ván cũ kỹ với thời gian. Họ gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới công chúng, những người đã không ngừng chỉ trích và đe doạ sẽ tẩy chay trước hành động của hai diễn viên.

Nhắc tới chuyện xin lỗi của người nổi tiếng, thật thiếu sót khi không kể tới Hàn Quốc và Nhật Bản. Người Nhật cho rằng, lời xin lỗi là một hành động thể hiện sự lịch sự, phép tắc, lễ nghĩa tối thiểu trong văn hóa giao tiếp. Trong khi đó, người Hàn Quốc cũng coi lời xin lỗi rất quan trọng, cách xin lỗi còn kèm theo những cử chỉ, hành động như biểu hiện khuôn mặt, cúi đầu hay chắp hai tay để thấy rõ được thành ý.

BTS Jung Kook xin lỗi dư luận chỉ vì đi ăn tối với bạn khác giới. Ảnh: IT.

Trong kỳ nghỉ của BTS vào năm 2019, đoạn phim Jung Kook dành thời gian cùng một trong những người bạn nữ của anh là Lee Mi Joo đã bị rò rỉ từ CCTV. Điều này ngay lập tức làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa hai người. Trong chương trình thực tế "Bon Voyage 4" của BTS, Jung Kook đã đích thân xin lỗi người hâm mộ của mình: "Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ. Tôi vẫn cảm thấy có lỗi về sự việc này" và hứa hẹn sẽ không làm người hâm mộ thất vọng trong thời gian tới. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ không cần phải xin lỗi chỉ vì "quyết định đi chơi cùng bạn bè".

Vào năm 2020, 6 thành viên hiện tại nhóm Monsta X của Hàn Quốc đã bị bắt gặp đi ăn cùng cựu thành viên Won Ho, người đã rời nhóm vào năm 2019. Mặc dù nhiều người hâm mộ ủng hộ, nhưng một số lại chỉ trích vì Monsta X đã giữ liên lạc với Won Ho.

Ngay sau đó, Hyung Won, một trong 6 thành viên đã đưa ra phát ngôn chính thức và thay mặt nhóm xin lỗi. Dù nam ca sĩ không trực tiếp đề cập đến những hình ảnh bị rò rỉ nhưng nội dung phát ngôn khiến người hâm mộ tin rằng đây là phản ứng trực tiếp của anh trước vụ việc. "Tôi thực sự xin lỗi," ca sĩ nói. Anh khẳng định các thành viên "sẽ tự kiểm điểm về lỗi lầm của mình". Công chúng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xung quanh lời xin lỗi chính thức của Hyung Won.

Tại Nhật Bản, nữ ca sĩ thành viên nhóm AKB48, Minami Minegishi, bị truyền thông đưa tin vì đã làm chuyện “chăn gối” tại nhà bạn trai - cũng là một người hoạt động trong showbiz. Sau đó, cô đã tự cạo trọc đầu, khóc xin lỗi trong một đoạn clip gửi tới công chúng.

Qua những sự kiện trên, mặc dù lời "xin lỗi" là khó nói ra nhất, nhưng lại được các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đưa ra một cách dễ dàng, đối với cả những sự việc dường như lỗi không thuộc về họ.

Vì sao ngôi sao quốc tế "dám" xin lỗi?

Truyền thông hiện đại đã giúp tạo ra một môi trường kết nối toàn cầu. Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến cho phép thông tin lan truyền nhanh chóng và rộng rãi. Những sai lầm của các ngôi sao nước ngoài dễ dàng lan tỏa và trở thành đề tài nóng trên toàn cầu, tạo áp lực lớn đối, buộc các ngôi sao này phải phản ứng.

Sau Oscar 2022, Will Smith đã chọn cách im lặng sau scandal tát danh hài Chris Rock trên sân khấu trao giải. Tuy nhiên, có lẽ anh phải sa thải toàn bộ ê-kíp PR, kiểm soát thiệt hại của mình, bởi truyền thông và công chúng liên tục chĩa mũi dùi vào nam diễn viên. Khiến sau đó, Will Smith phải đăng đàn bằng một đoạn video dài, khóc kể lại sự việc cũng như xin lỗi dư luận.

Cả K-pop, J-pop và US-UK đều có một lượng người hâm mộ hùng hậu trên khắp thế giới. Các ngôi sao trong các ngành này không chỉ đại diện cho nền âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa. Do đó, bất kỳ sai lầm nào của họ cũng được đặt vào tâm điểm sự quan tâm của cộng đồng trong nước và rộng hơn là quốc tế. Áp lực để xin lỗi trở nên đặc biệt lớn khi họ thấy mình ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia và ngành công nghiệp giải trí của họ.

Trong lần trò chuyện với bộ đôi YouTube FO Squad Kpop, ca sĩ Jay Park, cựu thành viên ban nhạc 2PM cho biết tử tế và tôn trọng người khác trong khi vẫn khiêm tốn và lịch sự là đặc điểm cho phép nghệ sĩ phát triển và nhận được sự yêu mến của công chúng.

“Tôi không nói những người nổi tiếng ở Hàn Quốc đều không kiêu ngạo nhưng sự tôn trọng và cách cư xử lại quan trọng tại đây” - Jay Park chia sẻ về cách các nghệ sĩ phải đối nhân xử thế ra sao để tồn tại trong ngành công nghiệp Kpop.

Thực tế, các ngôi sao nước ngoài thường phải gánh vác một "tấm bia đá đạo đức" và hành vi của họ thường được theo dõi một cách nghiêm ngặt bởi truyền thông và công chúng. Việc không xin lỗi sau khi gặp sai lầm có thể dẫn đến sự mất mát về lòng tin từ phía dư luận.

Hình ảnh của một ngôi sao với lối sống lành mạnh và tích cực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển sự nghiệp của họ. Xin lỗi dư luận có thể giúp họ duy trì hoặc khôi phục hình ảnh tích cực, cũng như tránh bị tổn thương nghiêm trọng đối với thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, việc xin lỗi nhanh đã cần thiết, nhưng xin lỗi sao cho người nghe cảm thấy sự chân thành cũng quan trọng không kém.

Nam diễn viên Matthew Perry, nổi tiếng với bộ phim "Friends", từng bị cả thế giới chỉ trích khi anh đặt câu hỏi: "Vì sao Keanu Reeves còn sống? Tôi bực đến mức đấm thủng tường nhà Jennifer Aniston khi biết anh ta vẫn tồn tại trong chúng ta", trong cuốn hồi ký của mình. Ngay sau đó, nam diễn viên xin lỗi vào cho biết thực ra cái tên của Keanu hiện ra đầu tiên trong suy nghĩ, cái chính anh muốn nhắc tới là những tài năng như River Phoenix và Heath Ledger lại qua đời quá sớm.

Lời xin lỗi của Matthew Perry không được chấp nhận, anh nhanh chóng bị dư luận phản bác và cho rằng nam diễn viên đã quá tự mãn khi bản thân là một người từng rất khó khăn để vượt qua các chất gây nghiện.

Người nổi tiếng tại Việt Nam cảm thấy "không cần" xin lỗi?

Trong những ngày gần đây, giới giải trí Việt xôn xao với thái độ "trịch thượng" của Hoàng Thùy Linh trong họp báo giới thiệu concert Vietnamese của cô. Mặc dù bị dư luận lẫn truyền thông chỉ trích rất gay gắt nhưng nữ ca sĩ này vẫn không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi hoặc giải thích nào.

Hoàng Thuỳ Linh im lặng trước "bão giông". Ảnh: FBNV.

Cho đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ động thái gì, mặc dù công việc của cô có thể đã bị ảnh hưởng một phần. Đặc biệt, vé cho buổi "Vietnamese concert" vẫn chưa được bán hết cho bất kỳ hạng vé nào, mặc dù đã mở bán trong suốt 3 ngày.



Còn nhớ năm 2018, tại lễ trao giải Mai Vàng, Trường Giang đã "chiếm sóng" của chương trình với màn cầu hôn Nhã Phương, người là vợ của anh hiện tại. Nam diễn viên hài bị chỉ trích nặng nề sau đó vì hành vi của mình. Nhiều ý kiến cho rằng anh đã chọn sai thời gian và địa điểm để thực hiện khoảnh khắc thiêng liêng đối với bạn gái mình.

Tuy nhiên, sau đó nam diễn viên chọn cách im lặng. Anh không lên tiếng về sự việc ở bất kỳ chương trình truyền thông hoặc mạng xã hội. Trường Giang vẫn đi show, kinh doanh như bình thường, nhưng sự việc xảy ra trong đêm trao giải dường như chỉ là một "cú vấp" mà anh cố quên đi bằng cách không nói về nó nữa.

Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trông đêm trao giải Mai Vàng 2018. Ảnh: IT.

Năm 2023, sau khi chương trình "Táo quân" kết thúc, phản ứng của khán giả là trái chiều. Thay vì lắng nghe, nam diễn viên hài Xuân Bắc viết một câu chuyện ngụ ngôn trên mạng xã hội. Mặc dù câu chuyện xoay quanh chiếc bánh chưng trong ngày Tết, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rằng anh đang ám chỉ sự khen chê của khán giả đối với nghệ sĩ đóng "Táo quân". Trong bài viết của mình, anh ví nhà sản xuất chương trình như "cha mẹ", còn khán giả là "con cái".

Sau khi nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, nghệ sĩ Xuân Bắc đã lên tiếng xin lỗi. Xuân Bắc giải thích những gì anh viết chỉ là chuyện cá nhân và không có ý xúc phạm khán giả - những người anh luôn trân trọng và biết ơn. Tuy vậy, phần lớn khán giả không chấp nhận vì nam diễn viên đưa ra lời xin lỗi muộn màng và thiếu chân thành.

Tuy vậy, những nghệ sĩ kể trên, đều đang hoạt động tốt, thậm chí nổi tiếng hơn trước đây trong làng giải trí Việt. Phải chăng, khán giả đang "dung túng" cho họ, không đi tới cùng để nghệ sĩ nhìn thấy chân tướng sự thật. Họ xin lỗi vì mong muốn đóng lại một "trang xấu" của cuộc đời, tránh có thêm những lời xì xào, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp. Họ không có ý thừa nhận một cách chân thành mình đã phạm sai lầm, cũng không muốn tỏ ra thành ý sửa chữa những sai lầm đó.

Nghệ sĩ cần phải xin lỗi chân thành và đúng cách

Theo The Wire, nghệ sĩ thẳng thắn xin lỗi công chúng thường được tha thứ trong phạm vi cho phép đối với lỗi lầm của họ. Ngoài việc khôi phục lòng tin của dư luận, bản thân nghệ sĩ cũng sẽ phát triển bản thân bằng cách học hỏi từ chính sai lầm của họ.

Tuy vậy, để xin lỗi đúng cách, nghệ sĩ cần phải biết lời xin lỗi được chia làm hai phần, thứ nhất là biết rõ lỗi lầm của mình. Nếu họ không thể thừa nhận sai lầm một cách chân thành, thì rất dễ sẽ lặp lại các hành động hay quyết định tương tự trong tương lai.

Phần thứ hai, chính là cách mà họ xin lỗi. Lời xin lỗi nhanh chóng thường được chấp thuận dễ dàng hơn lời xin lỗi muộn màng. Không ít nghệ sĩ đưa ra lời xin lỗi công khai, nhưng thời điểm quá muộn thì công chúng vẫn quay lưng và không cảm nhận được sự chân thành.

Cuối cùng, lời xin lỗi chỉ có giá trị thực sự khi chủ nhân của nó đền bù một cách thoả đáng cho những thiệt hại mà họ gây ra. Nếu hành động không đi ngay sau lời nói, thì công chúng có thể nhìn nhận lời xin lỗi chỉ để xoa dịu dư luận chứ không phải xuất phát từ chính mong muốn sửa sai của người nghệ sĩ.