Giá mua thanh long ở tháng 3 và tháng 4 tại Tiền Giang tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg. Thương lái đến tận vườn mua với giá 15.000 đồng/kg đối với thanh long ruột đỏ loại 1 và giá từ 10.000 đồng/kg đối với loại 2.

Hiện nay, nông dân huyện Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang đang thu hoạch đợt thanh long chính vụ trong năm. Với giá bán từ 10.000 - 15.000 đồng/kg thanh long, nhà vườn trồng thanh long phấn khởi, yên tâm đầu tư vào cây thanh long sau thời gian giảm giá mạnh.

Giá thanh long đang tăng trở lại tại vùng chuyên canh thanh long ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Là vùng chuyên canh thanh long lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, huyện Chợ Gạo có 7.419 ha diện tích trồng cây thanh long, trong đó diện tích thanh long đang cho trái là 5.775 ha. Huyện Chợ Gạo đã xây dựng được vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu lớn nhất tỉnh Tiền Giang và thanh long Chợ Gạo đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Tại vùng chuyên canh thanh long, địa phương hình thành các hợp tác xã và tổ hợp tác quy tụ nông dân, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác theo hướng GAP cho ra sản phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc, tăng cường quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại cho nông sản hàng hóa...

Năm 2022, để phát huy hiệu quả vùng chuyên canh, huyện Chợ Gạo tiếp tục triển khai Đề án phát triển cây thanh long đến năm 2025 cũng như định hướng nông dân sản xuất và chứng nhận VietGAP, GlobalGAP cho cây thanh long Chợ Gạo trong nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh của cây trồng đặc sản trên thị trường trong và ngoài nước.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, diện tích trồng thanh long trong vùng Đề án hiện nay đạt 9.472 ha (chiếm 97,5% diện tích thanh long toàn tỉnh), tăng 4.372 ha so với trước khi thực hiện Đề án. Sản lượng thanh long đạt 236.889 tấn, tăng 127.240 tấn so với trước khi thực hiện Đề án. Năng suất thanh long bình quân đạt 31,4 tấn/ha, tăng 6,5% so với trước khi thực hiện Đề án.

Nhìn chung, sau khi triển khai thực hiện Đề án, diện tích thanh long trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng gia tăng giá trị..., góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.