Video: Cửa ngõ Thủ đô đông nghịt người về quê ăn Tết Dương lịch 2021.

Chiều ngày 31/12, sau ngày làm việc cuối cùng của năm, hàng nghìn người hối hả đổ ra các tuyến đường, bến xe, ga tàu về quê ăn Tết Dương lịch. Vì thế, nhiều đường phố của Thủ đô hướng ra các cửa ngõ bị tê liệt. Hình ảnh tại ngã tư Khuất Duy Tiến - -Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại các tuyến đường như; Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng, Nguyễn Xiển, Vành đai 3 trên cao đều chung tình trạng ùn tắc.

Hàng nghìn phương tiện nhích từng mét, di chuyển rất khó khăn theo hướng ra khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Dịp Tết Dương lịch 2021, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ 1/12/2021 đến ngày 3/1/2021. Do đó nhiều người cố gắng kết thúc công việc sớm hơn để về quê từ chiều 31/12. Trong ảnh, các phương tiện nối đuôi nhau trên đại lộ Thăng Long, hướng ra các huyện ngoại thành Hà Nội.

Đến 17h lượng phương tiện ngày càng gia tăng khiến cho tình trạng ùn tắc ngày càng kéo dài trên nhiều tuyến đường.

Hàng dài xe buýt cùng xếp hàng để vào bến đón, trả khách. Được biết, trong cao điểm giao thông Tết từ ngày 15/12/2020 - 28/2/2021, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông... bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng, đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm này.

Nhiều người tranh thủ từ rất sớm để ra đường bắt xe về quê nghỉ Tết Dương lịch. Lượng phương tiện quá đông khiến nhiều người phải tận dụng vỉa hè để di chuyển.

Chị Nguyễn Thị Hoa đang chờ xe để về quê nghỉ Tết Dương lịch cho biết: "Tôi đã cố gắng ra rất sớm để tránh chen chúc nhau di chuyển nhưng vẫn có rất nhiều người cùng nghĩ giống như vậy nên đường xá tắc từ rất sớm, xe ô tô thì đợi mãi chưa thấy đến đón". Nhiều người chọn xe máy làm phương tiện về quê dịp lễ, tết. Ông Phan Văn Hùng chán nản gọi điện cho nhà xe vì đợi quá lâu: "Tôi đã chờ hơn 1 tiếng để bắt xe về quê mà mãi chưa thấy, năm nay tắc đường sớm quá mới 3,4h chiều thấy cả đoạn đường Khuất Duy Tiến này ùn tắc", ông Hùng chia sẻ.