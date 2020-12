Ngày làm việc cuối cùng của năm, bến xe vắng khách về nghỉ Tết Dương lịch

Tết Dương lịch năm nay trùng vào thời điểm nghỉ cuối tuần nên người lao động được nghỉ 3 ngày liền, do đó lượng khách về quê, du lịch tăng cao. Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều cùng ngày, rất đông người đã đổ ra Bến xe Giáp Bát, xe Mỹ Đình… "tay xách nách mang" về quê nghỉ lễ.



Theo ghi nhận ngay từ đầu giờ chiều người dân bắt đầu đổ về đông để ra xe về quê. Tuy nhiên, không xuất hiện tình trạng người dân ngồi la liệt, chen lấn mua vé về quê như mọi năm trước đây.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách vào dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm nay tăng khoảng 150% so với ngày thường nhưng vắng hơn so với mọi năm.

"Chúng tôi dự kiến cho tăng cường 90 chuyến xe trong đợt nghỉ lễ này, tuy nhiên còn tuỳ thuộc vào lượng khách để điều chỉnh sao cho phù hợp. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu khách đi lại không nhiều. So với mọi năm lượng khách chỉ đạt 60-70%", ông Sơn chia sẻ.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, Ban quản lý Bến xe Mỹ Đình cũng phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông để giải quyết triệt để các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến.

Theo ông Sơn, Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 7 ngày, nhu cầu đi lại của hành khách có thể sẽ tăng cao đột biến. Đợt cao điểm dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng ngày 02/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Cũng theo nhận định của ông Sơn, thường trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán khách sẽ dàn đều trong đợt, tập trung cao hơn vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu nghỉ của Nhà nước, dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 30% đến 50% so với ngày thường.

Với tình hình hoạt động hiện tại của các phương tiện vận tải trên bến đang hoạt động bình quân với khoảng 30% - 50% hệ số tải trọng phương tiện, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình cho biết, đối với một số tuyến như: Việt Trì, Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Cẩm Phả, Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai... sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn tắc vào từng thời điểm nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng, tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: Tết Dương lịch năm nay rơi vào ngày thứ 6 nên người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày, do đó dự kiến lượng khách đi lại qua bến xe sẽ đông hơn so với ngày cuối tuần. Số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài tới 7 ngày, từ ngày 10/02/2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16/02/2021 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu). Đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam và do vậy nhu cầu đi lại của hành khách có thể tăng cao đột biến.



Cũng theo ông Thành, đây là một trong những dịp trọng tâm, cao điểm giải tỏa khách trong năm của bến xe. "Mục tiêu hướng tới trong công tác phục vụ là: Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trên bến xe, đảm bảo tốt công tác giải toả khách, phục vụ hành khách nhanh chóng, thuận tiện, văn minh, lịch sự trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu", ông Thành nói.

Để đảm bảo mục tiêu trên, Bến xe Giáp Bát sẽ bố trí đi làm 100% quân số, không có nghỉ bù từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 02/01/2021 (Đối với đợt phục vụ dịp Tết Dương lịch 2021); từ ngày 02/02/2021 đến ngày 11/02/2021 (Đối với đợt phục vụ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu).

Theo lãnh đạo Bến xe Giáp Bát, trong những ngày nghỉ lễ tết, lượng khách đến bến đi xe tương đối đông, số xe hoạt động chở khách cũng tăng lên đáng kể. Để tránh việc nhà xe tăng giá vé tùy tiện, bến xe sẽ tăng cường soát vé tại các cửa soát vé, đảm bảo 100% hành khách có vé khi xe xuất bến.

"Chúng tôi cũng bố trí lực lượng điều hành tăng cường công tác phối hợp với Công an phường Giáp Bát, Công an Quận Hoàng Mai giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bến", Giám đốc Bến xe Giáp Bát nói và cho biết, Bến xe Giáp Bát không sợ hành khách thiếu xe về quê vì nhiều đơn vị vận tải đã đăng ký tăng cường lượt xe vận chuyển trong những dịp này.

