Tin mới nhất về bão số 3: Khả năng cao đổ bộ vịnh Bắc bộ, những tỉnh nào sẽ là trọng tâm tác động?

Trao đổi với báo chí về những kịch bản tác động, ảnh hưởng của cơn bão số 3 YAGI đối với Việt Nam, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, sau khi đi vào biển Đông, bão số 3 YAGI đã mạnh lên 4 - 5 cấp.

"Hiện, bão số 3 đã mạnh lên cấp 12 - 13. Chúng tôi vẫn giữ nguyên các dự báo về quỹ đạo, xu hướng tăng cấp của bão số 3, cường độ mạnh nhất của bão số 3 cũng tăng. Đến chiều ngày 6/9, bão số 3 có thể đạt cấp 15 - 16 ở khu vực phía Đông đảo Hải Nam - Trung Quốc. Do ma sát tiếp xúc với đảo Hải Nam, bán đảo Lôi Châu, bão sẽ suy yếu trước khi vào vịnh Bắc Bộ nhưng khi đó bão sẽ tổ chức lại và có thể tăng cấp so với thời điểm trên đảo Hải Nam do vịnh Bắc Bộ là vùng biển ấm", ông Lâm nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, các dự báo đều hướng đến khả năng các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình sẽ là những nơi chịu tác động trực tiếp của bão số 3 YAGI. Ảnh: nchmf.

Về kịch bản đổ bộ của bão số 3, ông Lâm cho biết, cho đến thời điểm này, mọi dự báo đều nhận định, khả năng bão số 3 đi vào vịnh Bắc Bộ là rất cao, cũng có dự báo khoảng 20 - 30% bão sẽ đi cao hẳn lên phía trên bán đảo Lôi Châu và không vào vịnh Bắc Bộ.

Về nguyên nhân bão số 3 liên tục tăng cấp khi vào biển Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay môi trường biển Đông rất thuận lợi cho bão số 3 tăng cấp, năng lượng, nhiệt độ mặt nước biển thuận lợi cho bão phát triển.

Bão sẽ đạt cường độ cực đại vào chiều ngày mùng 6/9, bắt đầu từ rạng sáng, trưa ngày mùng 7/9 sẽ có gió mạnh, mưa lớn, cao điểm ảnh hưởng của bão là từ chiều mùng 7 đến rạng sáng ngày mùng 8/9.

Về phạm vi ảnh hưởng, theo ông Lâm, trên diện rộng, dự báo toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, trong đó trọng tâm là các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Hướng di chuyển của bão số 3 YAGI. Ảnh: nchmf.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 04/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Đến 16 giờ ngày 05/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông; Cường độ bão cấp 14, giật cấp 17.

Đến 16 giờ ngày 06/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h; trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Đến 16 giờ ngày 07/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ; trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ. Lúc này cường độ bão đạt cấp 10-11, giật cấp 13.

Do tác động của bão số 3, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội. Từ ngày 05-06/9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, có thể đạt 15-16, giật trên cấp 17 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-10,0m. Từ ngày 06/9, có thể tăng dần lên 10,0-12,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.