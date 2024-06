Cục QLTT tỉnh Lào Cai: Giá trị hàng vi phạm tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2024, Cục đã kiểm tra 466 vụ, xử lý 375 vụ (tăng 4,2% so với cùng kỳ 2023) với tổng giá trị hơn 8,3 tỷ đồng (tăng 69,3% so với cùng kỳ 2023). Trong đó, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 3,3 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 5 tỷ đồng, tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng (tăng 53,7% so với cùng kỳ 2023).

Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường đã tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024; hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, kinh doanh vàng ...

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên thông qua việc kết hợp tuyên truyền với hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã báo cáo kết quả thực hiện của từng đơn vị, tham gia ý kiến đóng góp và thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm tìm ra biện pháp tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 đã đề ra.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai Đỗ Du Bắc đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024 của các Phòng, Đội Quản lý thị trường. Đồng thời, triển khai các công tác, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, ông yêu cầu lãnh đạo Phòng, Đội quán triệt cho công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác trọng tâm, kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 đã ban hành và có biện pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị, nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương đi đầu trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm "hai đi đầu, ba cam kết", tiếp tục quán triệt trong đơn vị về chức trách, nhiệm vụ của công chức, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Chính phủ và Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và về nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ.

Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về sứ mệnh, vị trí và trò của lực lượng Quản lý thị trường trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác quản lý công chức, người lao động thông qua việc kiểm tra, giám sát, theo dõi, thực thi kỷ luật trong thi hành công vụ; đôn đốc các phong trào thi đua nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.