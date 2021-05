Cục Trẻ em vào cuộc cùng cơ quan chức năng xử lý kênh Timmy TV độc hại, rùng rợn

Ngày 14/5, PV báo Dân Việt có bài viết Xuất hiện kênh YouTube trẻ em vô cùng độc hại, chuyên gia phải thốt lên "kinh hoàng" phản ánh kênh YouTube Timmy TV có nội dung độc hại, rùng rợn nhận được quan tâm của đông đảo phụ huynh.

Cụ thể, kênh này có hàng trăm video với những tựa đề đến người lớn cũng phải nổi gai ốc như: "Em trai giết anh ruột..", "Cô dâu bị hồn ma nhập xác sống"...

Hoàng loạt video độc hại cho trẻ nhỏ.

Chiều nay (17/5), Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đã chính thức vào cuộc, gửi công văn tới Cục An toàn thông tin, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị kiểm tra, xử lý. Nội dung như sau:

"Hiện nay, trên mạng xã hội (YouTube, Facebook...) xuất hiện kênh Timmy TV với những video, clip có nội dung, hình ảnh độc hại, mê tín, kinh dị, rùng rợn... không phù hợp với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao kiểm tra và có biện pháp chặn, gỡ, xóa kênh và xử lý theo quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng".

Cục Trẻ em vào cuộc cùng Cục An toàn thông tin và Cục An ninh mạng

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết: "Sau khi nhận phản ánh, Cục Trẻ em đã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, xác minh về kênh Timmy TV. Đây là kênh hoạt động từ năm 2018 và đến nay đăng xấp xỉ 900 video với 140 triệu lượt xem. Mặc dù không phải là kênh tốp đầu nhưng lại thu hút đối tượng trẻ em bậc tiểu học và mầm non.

Theo ông Nam, kênh YouTube này có 2 nội dung: Một là có nội dung giải trí nhưng lại vô bổ, lệch lạc không liên quan đến giáo dục, đạo đức, kỹ năng sống lành mạnh, an toàn cho trẻ em mà thậm chí khi các em bắt chước theo sẽ có hành vi nguy hiểm hơn trong cuộc sống.

Nội dung thứ 2 mang tính kinh dị, mê tín dị đoan như oan hồn, đào mộ, canh thai nhi… Điều này sẽ tác động không tốt đến đời sống tinh thần, tâm lý trẻ em.



Cục trẻ em đã phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin truyền thông), Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để xác minh, thu thập chứng cứ để xử lý theo pháp luật.

Ông Nam cho biết: "Hiện nay môi trường mạng mênh mông và phức tạp hơn so với môi trường thật. Cơ quan chức năng rất khó rà soát phát hiện vì các kênh này sử dụng những chiêu trò vô cùng tinh vi.

Vì vậy, chúng tôi rất mong các bậc phụ huynh, giáo viên, các cơ quan báo chí khi phát hiện các kênh YouTube độc hại cho trẻ em hãy phản ánh ngay qua số điện thoại hoặc qua App miễn phí 111. Chúng tôi sẽ nhanh chóng xác minh, thu giữ, xử lý theo đúng pháp luật, nhẹ thì tháo gỡ, nặng hơn thì đóng kênh, xử lý hành chính, thậm chí nếu gây hậu quả thì xử lý hình sự".