Cục trưởng của Bộ Công an được biệt phái sang Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày 19/12, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), được biệt phái đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, khóa XV.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng được biệt phái sang Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng được biệt phái sang Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV để phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức Cục trưởng C06 thay thiếu tướng Hùng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương được điều động giữ chức Cục trưởng C06. Ảnh: Bộ Công an.

Thiếu tướng Hùng, 54 tuổi, quê huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ông từng là Phó giám đốc Công an Hải Phòng trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Hà Nam vào tháng 7/2020. Tháng 9/2022, ông giữ chức Cục trưởng C06. Tại C06, ông đã tham gia triển khai Đề án 06 với nhiều thành tích; là đại biểu Quốc hội có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Cương, 55 tuổi, là Tiến sĩ Toán Tin. Ông từng là Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ Công an. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai năm sau, ông làm Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND.