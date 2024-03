Cung đường di sản gốm Bàu Trúc trên phố đi bộ Phan Rang – Tháp Chàm ở Ninh Thuận

Trong những năm trở lại đây, du lịch Ninh Thuận đã phát triển hết sức ngoạn mục, từng bước phát huy được tiềm năng thế mạnh của tỉnh, các chỉ tiêu về lượt khách và doanh thu luôn tăng trưởng 10 năm gần đây mức 02 con số, giai đoạn 2016-2020 lượt khách tăng trưởng bình quân đạt 9,7%/năm, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch tăng trưởng bình quân đạt 3,9%/năm, ngành du lịch đạt tỷ trọng 8% GRDP toàn tỉnh.

Riêng năm 2022, ước tính tổng lượt khách tham quan, lưu trú đạt 2.400.000 lượt (tăng 110,4% so với năm 2021 và vượt 26,3% so với kế hoạch); trong đó, khách là người nước ngoài công tác, làm việc tại tỉnh ước đạt 11.800 lượt; khách nội địa ước đạt 2.388.200 lượt; Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 1.813 tỷ đồng (tăng 140,4% so cùng kỳ, vượt 29,5 % so với kế hoạch).

Năm 2023, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng đến tỉnh ước đạt 2.900.000 lượt khách (tăng 20,8% so cùng kỳ, đạt 107,4% so với kế hoạch); trong đó, khách quốc tế ước đạt 40.000 lượt khách (tăng 239% so cùng kỳ, đạt 200% so với kế hoạch), khách nội địa ước đạt 2.860.000 lượt; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 2.300 tỷ đồng.

Tuyến phố đi bộ giai đoạn 1 sẽ tổ chức thí điểm chủ yếu xung quanh công viên 16 tháng 4 và khu vực chợ đêm du lịch Ninh Thuận.

Trong đó, tập tại các tuyến đường chính như: đường 16 Tháng 4, đường Hoàng Diệu, đường Trần Quang Diệu (bao gồm khu vực quỹ đất trống 2.000m2 giáp trụ sở Khối liên cơ quan Tp. Phan Rang - Tháp Chàm; khu vực quỹ đất trống 5.000m2 giáp Công viên 16 Tháng 4; khu vực chợ đêm du lịch).

Ngoài ra, còn có đường đi bộ quanh hồ trong Công viên 16 tháng 4 và các đoạn kết nối đường 16 Tháng 4, đường Trần Quang Diệu tới hồ. Cung đường thể thao giải trí và vui chơi dành cho trẻ em (phía Tây Công viên 16 Tháng 4, sát vỉa hè đường Ngô Gia Tự nối từ vỉa hè đường Trần Quang Diệu tới đường 16 Tháng 4).