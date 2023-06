Cũng gặp lỗi in ấn đề thi Toán 2023, nơi này cộng điểm cho thí sinh, xin lỗi phụ huynh

Liên quan đến sự cố đề Toán lớp 10 của Hà Nội bị in mờ, sáng sớm ngày 12/6, rất đông phụ huynh có mặt tại Sở GDĐT Hà Nội để phản ánh vụ việc.

Nhiều phụ huynh cho biết, sau khi kết thúc môn thi Toán kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023, có nhiều học sinh làm bài thi sai do đề thi in kém chất lượng, không rõ mực, gây hiểu nhầm. Theo đó, ở câu 3, ý 1 yêu cầu học sinh giải phương trình. Tuy nhiên, do mực in không rõ nên phần gạch ngang bị đứt quãng khiến học sinh nhìn nhầm thành -2 và dẫn đến kết quả sai so với đáp án chính thức.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, trong thời gian học sinh làm bài thi môn Toán (từ 8h đến 10h ngày 11/6), Sở GDĐT Hà Nội và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc môn thi toán của kỳ thi, Sở mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. Sở này cho biết sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.

Thí sinh xem lại đề thi trong kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Phụ huynh mong chờ Sở GDĐT Hà Nội có phương án xử lý hợp lý vì sai sót này xảy ra ở nhiều điểm thi, và như vậy con em họ rất thiệt thòi trong khi phải cạnh tranh nhau tới từng điểm để được vào lớp 10 công lập 2023.

Cũng gặp lỗi in ấn đề thi Toán 2023, nhưng mới đây, một trường học ở Hà Nội đã thông báo cộng điểm cho thí sinh và xin lỗi phụ huynh.

Trường Marie Curie vừa qua đăng tải thông báo trên fanpage về kết quả tuyển sinh 2023-2024 đồng thời xin lỗi phụ huynh và học sinh về sự cố trong đề thi môn Toán.

Theo đó, nhà trường cho biết, trong câu hỏi: "Một hình hộp chữ nhật có chiều dài gấp 1,5 lần chiều rộng. Biết rằng chiều rộng tăng lên 1,2dm và chiều dài tăng thêm 1,5 lần thì chu vi hình đó tăng thêm 3,3dm. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu", có 4 đáp án để học sinh lựa chọn gồm: A.3,375dm²; B.2,25dm²; C.1,5dm²; D.2,4dm². Tuy nhiên, không có đáp án nào đúng trong 4 đáp án đưa ra.

Câu hỏi nếu được in đúng phải là: "Biết rằng chiều rộng tăng lên 1,2dm và chiều dài tăng thêm 1,2 lần thì chu vi hình đó tăng thêm 3,3dm".

Chia sẻ với PV Dân Việt về sự cố in ấn đề thi môn Toán trong đợt thi vừa qua, thầy Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, sáng 4/6 nhà trường tổ chức thi lớp 6 năm học 2023-2024. Ca 1 thi Toán từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi, sau đó là ca thi Tiếng Anh.

"Sau khi các bạn làm xong đề Toán chúng tôi tổ chức rà soát lại đề thi và phát hiện ra có sự sai sót trong đề. Cụ thể, sự cố xảy ra ở câu 11 đề 121 hoặc câu 39/đề 122, có cùng nội dung. Con số đúng trong câu là 1,2 thì lại in là 1,5", thầy Khang nói.

Nhà trường thông báo về sự cố đề thi Môn Toán và xin lỗi phụ huynh. Ảnh: CMH

Thầy Khang cho biết, do con số trong đề thi sai nên cả 4 đáp án trên đều không đúng.

"Bộ phận ra đề sai do thao tác gõ máy tính và không có cơ hội sửa sai ngay lúc đó vì các em tiếp tục vào ca thứ 2 thi môn Tiếng Anh nên chúng tôi quyết định là cộng 0,25 điểm – điểm của mỗi câu để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, sau đó thông báo xin lỗi học sinh, phụ huynh về sai sót này", thầy Khang cho hay.

Thầy Khang cho biết thêm, sự cố đề Toán 2023 gặp lỗi in ấn đã xảy ra cách đây một tuần. Với cách giải quyết của nhà trường, phụ huynh đều hài lòng.

"Có hàng chục đề thi từ môn này đến môn khác, chuyện sai sót dẫn dễ gặp phải. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra sự cố liên quan đến đề thi như lần này.

Không có cách sửa sai nào thật sự hoàn hảo, nhà trường chọn cách dễ chấp nhận nhất đối với học sinh, không để em nào bị thiệt, hướng đến quyền lợi của học sinh", thầy Khang nói thêm với Dân Việt.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Thùy Trang, có con học lớp 7 Trường Marie Curie cơ sở Mỹ Đình (Hà Nội) cho rằng, việc nhà trường cộng điểm hoặc không tính câu đó vào đề thi vì lý do in sai đều được. Tất nhiên sự cố đó là sai sót không nên có, nhưng quan điểm của chị là cách xử lý của trường khá hợp lý.

Chị Nguyễn Minh Hiền, một phụ huynh có con vừa tham gia bài thi đánh giá đầu vào lớp 6 của Trường Marie Curie cho biết, việc xử lý sai sót về đề thi như vậy của Trường Marie Curie hợp cả lý lẫn tình và lý, được lòng phụ huynh và không thiệt thòi cho thí sinh.

Chị Hiền cho biết thêm, từ hôm qua chị đã theo dõi thông tin liên quan đến sự cố đề Toán lớp 10 năm 2023 của Hà Nội bị in mờ khiến nhiều phụ huynh và học sinh "đứng ngồi không yên". Bày tỏ quan điểm về sự việc, chị Hiền nói: "Tôi cho rằng Sở GDĐT Hà Nội nên sớm giải quyết sự việc và công khai cho dư luận càng sớm càng tốt để các em không bị thiệt thòi, đồng thời làm rõ các khâu liên quan đến đề thi và rút ra bài học sâu sắc sau sự cố trên".