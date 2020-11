Cùng MC Quỳnh Hương giải mã và thay đổi cuộc sống với nhân số học

Nhân số học cho rằng mỗi con số đều mang những định dạng sóng rung có liên quan mật thiết với một lối đi, lối sống, nghề nghiệp hoặc các hành xử, tính tình… Vì vậy, nếu chúng ta hiểu những "mật mã" nằm ẩn dưới những con số này, chúng ta sẽ có thể kiểm soát cuộc sống của mình, điều chỉnh chúng theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn.



Mc Quỳnh Hương chia sẻ về nhân số học.

Cuối năm 2019, sau khi được lĩnh hội về bộ môn Nhân số học từ người thầy của mình, MC Quỳnh Hương bắt đầu chuỗi bài viết trên trang fanpage Quynh Huong Le Do tại album "Numerology" dựa trên nội dung gốc cuốn sách The Complete Book of Numerology của Tiến sĩ David A. Phillips.

Đầu năm 2020, MC Lê Đỗ Quỳnh Hương tiếp tục cho ra đời chuỗi chương trình "Thay đổi cuộc sống với Nhân số học" trên YouTube, với mục đích chia sẻ kiến thức, giúp mọi người tìm hiểu và phát triển, hoàn thiện bản thân, các mối quan hệ xã hội thông qua bộ môn Nhân số học.

Chương trình đã nhận được sự yêu mến và phản hồi tích cực của rất nhiều khán giả và độc giả sau mỗi tập phát sóng – với hàng trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận dưới mỗi video.

Cuốn sách của MC Quỳnh Hương.

Chia sẻ về lý do bén duyên với cuốn sách "Thay đổi cuộc sống với Nhân số học", MC Quỳnh Hương cho biết, chị không có chủ ý viết sách từ đầu. Ban đầu, mục đích của chị là áp dụng những gì mình học hỏi được từ cuốn sách mà thầy đã chỉ để nghiên cứu trên những con người cụ thể quanh mình.

"Và khi thấy nó đúng và hữu hiệu trong việc điều chỉnh lối sống, lối suy nghĩ hay theo dự báo mà sống tích cực, hiệu quả hơn, tôi đã viết bài thường kỳ trên trang để lan toả trong cộng đồng. Khi lượng bài đã khá nhiều, khán giả trên trang mong mỏi tôi tập hợp lại thành một cuốn sách cho họ cầm một lần dễ đọc dễ tra cứu. Ý tưởng thực hiện cuốn sách mới khởi từ đó", chị nhấn mạnh.

MC Quỳnh Hương: Nhân số học giúp bạn tìm ra sức mạnh tiềm ẩn của mình.

Nhân số học là một môn nghiên cứu sự tương quan giữa những con số trong ngày sinh, cái tên với cuộc sống, vận mệnh, đường đời và tính cách của mỗi người. Bộ môn này đã được nhà toán học Pythagoras khởi xướng cách đây 2.600 năm và sau này được nhiều thế hệ học trò liên tục kế thừa, phát triển.

Nhân số học là một bộ môn Khám phá Bản thân (Self-Discovery), đọc vị về số. Bộ môn này giúp giải mã những tín hiệu mà cuộc sống đã gửi đến từng cá thể con người trong đời sống, tương tự như Nhân tướng học hay Nhân trắc học…

Cuốn sách "Thay đổi cuộc sống với Nhân số học" là tác phẩm được MC Lê Đỗ Quỳnh Hương phát triển từ tác phẩm gốc "The Complete Book of Numerology" (tạm dịch: Một quyển sách toàn diện về Nhân số học) của Tiến sĩ David A. Phillips (1934 – 1993).

Trong quyển sách "Thay đổi cuộc sống với Nhân số học", MC Lê Đỗ Quỳnh Hương đã sử dụng khoảng 60% nền tảng tri thức từ quyển sách của Tiến sĩ David A. Phillips và 40% kết quả nghiên cứu của chị sau khi phân tích hơn 500 trường hợp cụ thể của những người Việt Nam sinh ra trong thế kỷ 21.

Trên 500 trường hợp là con số được nghiên cứu trong cuốn sách này, tuy nhiên, Quỳnh Hương cùng đội ngũ của mình vẫn đang tiếp tục nghiên cứu chứ không dừng lại. Cho đến thời điểm này, số lượng trường hợp nghiên cứu đã lên tới 1.400.

Giá trị của cuốn sách "Thay đổi cuộc sống với Nhân số học" nằm ở kiến thức tổng quan về Nhân số học và những lời khuyên sâu sắc để mỗi người có thể chuyển mình theo những hướng tích cực hơn như sống có lý tưởng, mở lòng, chăm chỉ, biết lắng nghe người khác, luyện tập thiền định, tập trung, sống có trách nhiệm, biết ơn và yêu thương…