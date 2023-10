Cuộc chiến giữa FIFTY FIFTY và bản hợp đồng nô lệ

Theo JongAng - Công ty giải trí nổi tiếng Hàn Quốc Attrakt đang kiên định thực hiện hai chiến lược song song, sau khi Tòa án Trung tâm Seoul bác bỏ việc đình chỉ hợp đồng độc quyền với nhóm nhạc nữ FIFTY FIFTY. Công ty này đang chạy đua không chỉ để chuẩn bị cho một nhóm nhạc nữ mới mà còn để tiếp tục cuộc chiến pháp lý đầy khốc liệt với FIFTY FIFTY.

Cuộc chiến giữa FIFTY FIFTY và chủ nhân bản hợp đồng nô lệ

Tháng 6 vừa qua, Attrakt đã trải qua một cú sốc lớn khi FIFTY FIFTY tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Các thành viên của nhóm này bày tỏ sự bất mãn về cách Attrakt xử lý và thiếu sự hỗ trợ các vấn đề chuyên môn, cũng như xã hội. Họ đã nộp đơn xin đình chỉ hợp đồng độc quyền, tuy nhiên, Tòa án Trung tâm Seoul đã bác bỏ đơn của FIFTY FIFTY vào ngày 28/8. Tòa án cho rằng không có đủ bằng chứng về vi phạm nghĩa vụ quản lý và lơ là trong chăm sóc sức khỏe các thành viên ban nhạc.

Hiện các fan của Fifty Fifty vô cùng lo ngại cho tương lai của nhóm. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, FIFTY FIFTY không chấp nhận quyết định này và đã kháng cáo, tạo ra một vòng chiến pháp lý thứ hai. Mặc dù khó khăn, họ vẫn hy vọng có thể lật ngược quyết định và tái xuất sân khấu sau sự trục trặc trong thời gian qua.

FIFTY FIFTY debut vào cuối năm 2022 nhưng chưa nhận được chú ý từ công chúng. Tháng 4/2023, nhóm mới thực sự khiến dư luận bùng nổ khi vượt NewJeans lập kỷ lục là tân binh lọt BXH Billboard Hot 100 nhanh nhất lịch sử cùng "Cupid". Bài hát đã trụ trên Hot 100 trong suốt 14 tuần, liên tục phá kỷ lục mới của một nhóm nhạc nữ Kpop. Fifty Fifty và Cupid được ví như "phép màu" của công ty nhỏ.

Album EP "The Beginning" phát hành vào ngày 22/9, không thể hiện dấu hiệu sự trở lại của FIFTY FIFTY và được giới thiệu như một album tổng hợp chứ không có bản thu âm mới. Giám đốc điều hành Jeon Hong Jun cho biết, đây là một phần của hợp đồng đã ký với Warner Records và đã được sản xuất trước đó. Ông cho biết, họ đã ký thỏa thuận với Warner Records và tiếp tục làm việc với họ sau khi trở về từ Mỹ vào tháng 6. Tuy album này không có nghĩa là nhóm sẽ trở lại, nhưng Attrakt hy vọng sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ K-pop ở Hoa Kỳ.

Không chờ đợi sự giải quyết của vụ kiện, CEO Jeon Hong Jun đã bắt đầu chuẩn bị cho một nhóm nhạc nữ mới thông qua một chương trình thử giọng công khai. Attrakt tuyên bố họ sẽ đánh giá ứng viên có khả năng gây tiếng vang với công chúng và cho phép họ ra mắt ngay lập tức.

Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý của Attrakt chưa dừng lại ở đây. Họ đã đệ đơn kiện The Givers (công ty thu âm nhỏ đứng đằng sau FIFTY FIFTY), bao gồm An Seong Il và Baek Jin Sil, yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến 1 tỷ won. Attrakt cho rằng, The Givers không chỉ vi phạm hợp đồng dịch vụ kinh doanh mà còn gây tổn hại tài chính cho công ty và có hành vi phản bội đối với lợi ích của công ty. Trước đó, Attrakt đã được tòa án chấp thuận việc thu giữ tiền bản quyền của An Seong Il của The Givers với cáo buộc tham ô và chiếm đoạt tiền của công ty.

Hiện tại, Attrakt đang tiến hành các vụ kiện dân sự và hình sự với Giám đốc điều hành An Seong Il của The Givers và các quan chức khác của công ty, những người chịu trách nhiệm về công việc dịch vụ của FIFTY FIFTY. Trong quá trình này, quyết định phê duyệt gần đây có ý nghĩa quan trọng vì đây là phán quyết đầu tiên của tòa án liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của An Seong Il.