Universal Pictures đã chính thức sở hữu bản quyền làm phim về cuốn hồi ký bán chạy nhất của Britney Spears, "The Woman in Me", với sự tham gia của đạo diễn Jon M. Chu, người nổi tiếng với bộ phim "Wicked", và nhà sản xuất Marc Platt.



Britney Spears đã chia sẻ về dự án "bí mật" này trên mạng xã hội, bày tỏ sự hào hứng khi cho biết Marc Platt "luôn tạo ra những bộ phim yêu thích của tôi". Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ người hâm mộ "hãy theo dõi" để cập nhật thêm thông tin về bộ phim. Universal đã giành được quyền làm phim về cuốn hồi ký của Britney trong một cuộc đấu giá đầy cạnh tranh. Cuốn hồi ký được phát hành vào tháng 10 năm ngoái và đã bán được hơn 2,5 triệu bản chỉ riêng tại Hoa Kỳ.

Cuộc đời thăng trầm của "Công chúa nhạc pop" lên màn ảnh

Trong "The Woman in Me", Britney Spears kể lại hành trình trở thành ngôi sao nhạc pop từ những ngày tham gia "Câu lạc bộ Mickey Mouse" đến vụ án bảo hộ gây nhiều tranh cãi và chú ý. Với sự chân thành và hài hước, cuốn sách này không ngần ngại đi sâu vào các mối quan hệ cá nhân của cô, bao gồm mối tình với bạn trai cũ Justin Timberlake và những phức tạp trong gia đình. Spears cũng tiết lộ bản chất kiểm soát của những người xung quanh trong nỗ lực thao túng cuộc sống của cô. Phiên bản sách nói, do nữ diễn viên Michelle Williams đọc và có phần giới thiệu của Spears, đã trở thành cuốn sách nói bán chạy nhất trong lịch sử của Simon & Schuster.

Một số nữ diễn viên được cho là sẽ đóng vai Britney khi cô còn trẻ. Ảnh: IG.

"Tôi đã dồn hết tâm huyết vào cuốn hồi ký của mình, và tôi biết ơn người hâm mộ và độc giả trên khắp thế giới vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ," Spears chia sẻ.

Universal Pictures đã có nhiều thành công với các bộ phim tiểu sử âm nhạc, bao gồm "Straight Outta Compton" (2015) với doanh thu hơn 200 triệu USD và "8 Mile" (2002) với doanh thu 250 triệu USD trên toàn cầu. Hiện tại, hãng phim đang phát triển bộ phim tiểu sử về Snoop Dogg, cũng như một bộ phim lấy cảm hứng từ âm nhạc của Prince, do Proximity Media của Ryan Coogler sản xuất. Ngoài ra, Universal cũng đã hoàn thành sản xuất một dự án của Pharrell Williams và Michel Gondry, lấy cảm hứng từ khu phố thời thơ ấu của những người đoạt giải Grammy này.

Britney Spears đã tương đối kín tiếng kể từ khi cô được giải phóng khỏi sự giám hộ vào tháng 11/2021. Ngoài việc thường xuyên đăng video nhảy múa trên Instagram, cô tuyên bố đầu năm nay rằng cô "sẽ không bao giờ" trở lại ngành công nghiệp âm nhạc, và rằng thay vào đó, cô đã viết nhạc ẩn danh cho các nghệ sĩ khác.



Gần đây nhất, cô đã gây chú ý khi Halsey phát hành đĩa đơn mới "Lucky", với video âm nhạc đi kèm. Trước khi bài hát được phát hành, Halsey cho biết Spears đã cho phép cô sử dụng lại ca khúc cùng tên năm 2000 của cô. Tuy nhiên, sau khi video được phát hành, Spears đã đăng và nhanh chóng xóa một tin nhắn trên X (trước đây là Twitter) nói rằng cô cảm thấy "bị quấy rối, xâm phạm và bắt nạt" bởi sự miêu tả của mình như một "ngôi sao nhạc pop hời hợt".

Sau đó, cô tuyên bố rằng bài đăng là "tin giả" và rằng cô có tình cảm với Halsey, người đã trích dẫn lại tin nhắn và chia sẻ sự ủng hộ của mình đối với nữ ca sĩ. "Tôi yêu Britney!!!!" Halsey viết. "Bạn là người đầu tiên khiến tôi nhận ra ý nghĩa của cảm hứng. Và bạn tiếp tục truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày."