Britney Spears bị gãy chân sau vụ đánh nhau với bạn trai

Mới đây, ngôi sao nhạc pop Britney Spears đã cập nhật tình hình chấn thương chân của mình cho người hâm mộ, chỉ một ngày sau khi thẩm phán phê duyệt việc ly hôn của cô với diễn viên Sam Asghari.

Nữ ca sĩ 42 tuổi lại trở thành tâm điểm của dư luận vì bị cáo buộc đánh nhau với bạn trai mới Paul Richard Soliz. Vụ việc xảy ra tại khách sạn Chateau Marmont vào ngày 1/5 đã khiến ngôi sao nhạc pop bị thương ở chân, mặc dù không rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ việc.

Vào ngày 10/5, hơn một tuần sau khi vụ việc xảy ra, nữ diễn viên "Crossroads" nói với người hâm mộ rằng chân cô bị gãy, mặc dù trước đó chỉ vài ngày, cô vẫn lái xe bình thường. Những bức ảnh do TMZ đăng tải đầu tuần cho thấy Britney đang lái xe trên chiếc chân gãy của mình với bạn trai Paul Richard Soliz ngồi bên cạnh.

Nữ ca sĩ 42 tuổi lại trở thành tâm điểm của dư luận sau cáo buộc đánh nhau với bạn trai mới Paul Richard Soliz. Ảnh: Mail.

Giọng ca "Oops!... I Did It Again" khẳng định chân cô bị gãy, mặc dù không rõ cô ấy đã làm bất kỳ xét nghiệm y tế nào để xác nhận xem chân cô bị gãy hay chỉ bị sưng. Cô chia sẻ mình đã phẫu thuật tới lần thứ 3, hai lần ở đầu gối và một lần ở bàn chân.

Theo tờ Mail, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Spears và Soliz đã cãi vã to tiếng trước khi xảy ra xô xát.

Vụ việc này càng khiến nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khoẻ tinh thần của Spears, đặc biệt là sau khi cô vừa trải qua cuộc ly hôn với Sam Asghari. Nhiều bạn bè của nữ ca sĩ cho biết, họ không ủng hộ mối quan hệ của Spears với Soliz vì quá khứ phạm tội của anh ta.

Soliz từng bị bắt vì gây rối trật tự, tàng trữ súng và lái xe không giấy phép. Anh cũng từng làm quản gia cho Spears vào năm 2022, trước khi trở thành bạn trai của cô.

Trước đó, theo Page Six ngày 2/5, vụ ly hôn giữa Britney Spears và chồng kém 13 tuổi kết thúc êm đẹp nhờ hợp đồng tiền hôn nhân. Cặp sao hoàn tất hồ sơ pháp lý vào tối ngày 1/5, đang chờ thẩm phán tòa Los Angeles ký xác nhận. Dựa theo tài liệu, giọng ca "Baby One More Time" được quyền giữ tất cả nữ trang, các vật dụng cá nhân, lợi nhuận cô kiếm được trước, trong và sau hôn nhân. Những tài sản bổ sung sẽ được chia theo điều khoản trước kết hôn.

Một nguồn tin nói với Page Six: "Cuộc đời Britney Spears đã sang trang mới. Loạt tin đồn cô ấy phá sản thật lố bịch và rõ ràng sai sự thật". Người này cho biết, ca sĩ sẽ có nhiều tiền trong thời gian dài nhờ hợp đồng xuất bản sách cũng như bản quyền chuyển thể phim từ hồi ký "Người đàn bà trong tôi" (2023).

Gần đây, Britney Spears không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng và đau khổ mà cô đã trải qua trong suốt thời gian bị quản thúc bởi cha ruột. Trong một bài đăng trên Instagram mà sau đó đã bị xóa, nữ ca sĩ đã mô tả cảm giác của mình về việc không giành được công lý ngay cả sau khi tự do và cáo buộc gia đình mình không hành động để bảo vệ cô trong những lúc cần thiết. Cô cũng tiết lộ rằng, mình bị tổn thương dây thần kinh ở lưng và phải đi châm cứu mỗi ngày để giảm đau.