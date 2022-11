Cuộc hẹn cuối tuần: Diva Hà Trần nghẹn ngào khi kể về người dì thay mẹ nuôi mình từ nhỏ

"Gia đình âm nhạc" là từ khóa xuyên suốt trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần - ca sĩ Hà Trần (Trần Thu Hà). Nhà báo Long Vũ đưa khách mời và khán giả quay trở về nhiều năm trước trong ngôi nhà 28m2 có tới 7 người cùng chung sống. "Ngôi nhà công đoàn" ngày ấy là nơi các sinh viên Nhạc viện Hà Nội thường xuyên ghé qua nhận những món quà cả tinh thần và vật chất từ cô giáo Vũ Thúy Hiền.

Tuổi thơ của Trần Thu Hà gắn liền với mẹ, NGƯT Vũ Thúy Huyền, do bố thường xuyên đi biểu diễn xa nhà. Cũng vì thế, ký ức về người mẹ bao trùm từ những ngày Hà bé xíu lên lớp xem mẹ giảng bài, nghe mẹ đánh piano rồi ngủ thiếp trong lòng mẹ, là những chiếc nơ to đeo trên tóc do mẹ chiều con gái, là những bài thơ đầu tiên đọc cho mẹ nghe...

Diva Hà Trần trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần". (Ảnh: NSX)

Năm tháng đã xa với đoạn đường nhức nhối khi mẹ mãi mãi vắng nhà, Hà Trần chia sẻ, "Mẹ đi cả năm mới hiểu ra không còn gặp mẹ nữa". Từng thành viên trong nhà đối diện với mất mát này theo một cách khác nhau. Cô gái nhỏ lặng lẽ khép mình, tìm đến thơ và âm nhạc như một phép trị liệu. Cùng với đó là những người bạn, các dì, các anh là bệ đỡ tinh thần giúp Hà vượt qua chông chênh để bước tiếp.

Trong thời gian khó khăn ấy, Hà Trần phải sống xa bố khi ít lâu sau, NSND Trần Hiếu dọn ra ở riêng. Hiểu và thương bố, hờn nhưng không trách bố, cô gái nhỏ ngày ấy sớm nhận ra "bố phải tiếp tục cuộc sống của mình và rất cần một người chăm sóc". Sau này, hình bóng người mẹ và âm nhạc chính là cầu nối đưa hai bố con xích lại gần nhau.

Hà Trần khá thoải mái khi chia sẻ về bố Hiếu hơn 80 tuổi vẫn muốn lên sân khấu, cả khi nằm giường bệnh hễ ngồi dậy được là cất tiếng hát. Chú Trần Tiến trong con mắt của Hà ngày nhỏ là một người rất nghiêm khắc... Sống trong gia đình có mẹ là giảng viên thanh nhạc, bố vừa là giảng viên, vừa là nghệ sĩ trình diễn, còn viết sách nghiên cứu, chú là nhạc sĩ, ca sĩ - ngay từ nhỏ, cô bé Hà Trần đã có niềm tin mãnh liệt về con đường nghệ thuật của mình: sẽ đi con đường riêng.

Hà Trần và nhạc sĩ Trần Thanh Phương thể hiện một ca khúc trong chương trình. (Ảnh: NSX)

Với "đặc sản truyền thống" là những bất ngờ được ê-kíp chuẩn bị dành cho khách mời, dù đã theo dõi các chương trình trước đó, ca sĩ Hà Trần vẫn đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đó là bài hát "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" do ca sĩ Vũ Thúy Huyền và Trung Kiên trình bày, lần đầu tiên cô con gái được nghe; là món quà tặng đặc biệt với những hộp sữa chua gợi nhớ năm tháng cả nhà xúm vào làm "kinh tế gia đình" để có thêm thu nhập, kể cả NSND Trần Hiếu cũng được huy động; Hà Trần và nhạc sĩ Trần Thanh Phương hồi đó vừa rửa hộp, vừa nghe nhạc Pink Floyd, có hôm giao hàng xe bị mất phanh đổ mất 2 làn sữa...

Điểm nhấn của chương trình là 2 cuộc gặp bất ngờ. Một người khiến Hà Trần rơi nước mắt nghẹn ngào khi kể về người dì thay mẹ nuôi mình từ nhỏ, một người liên tục khiến Hà bật cười với vô số kỷ niệm. Cũng từ đây, nhiều bí mật lần đầu được tiết lộ, trong đó có câu chuyện Hà thường xuyên ngủ gật suốt buổi học Tiếng Anh do vừa học văn hóa, học âm nhạc, vừa phải tham gia "kinh tế gia đình".

Âm nhạc là sợi dây kết nối các nấc thang về ca sĩ Hà Trần. Những ký ức về mẹ, ảnh hưởng lớn nhận từ mẹ trong âm nhạc cũng như tình cảm, sợi dây kết nối kỳ diệu khi được làm mẹ ngân vang trong Cuộc hẹn cuối tuần qua "Lời ru cho con", "Mẹ tôi". Cô bé Hà ngày nào cùng cả nhà trải chiếu ngồi nghe nhạc Trần Tiến trong ngôi nhà nhỏ, những buổi đi xem biểu diễn tự nhủ trong lòng những người hát nhạc của chú chưa ra "chất Trần Tiến", một ngày nào đó lớn lên sẽ hát ca khúc của chú - giờ đây cất cao tiếng hát cùng ca khúc được chú viết riêng cho mình: "Sắc màu".

Một cô gái "tự vươn lên là chính" như lời người dì nói, hát nhạc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng thành công vẫn thấy chưa đủ đã được vẫy vùng sáng tạo với "Nhật thực", thể hiện qua bài "Hoa Gạo". Và một Hà Trần với hành trình 30 năm ca hát vẫn tin tưởng "bao nhiêu tuổi không quan trọng, khi ta đi sẽ đến" cùng ca khúc cuối chương trình: "Bài ca khởi hành".

Không gian trò chuyện mở ra nhẹ nhàng và thoải mái. Thử thách âm nhạc cover bài hát của các ca sĩ trẻ vừa vui nhộn vừa truyền tải thông điệp kết nối. Những mong ước, dự định và cả những điều chưa làm được..., tất cả cùng hòa quyện làm nên một chân dung Hà Trần độc đáo mà gần gũi trong Cuộc hẹn cuối tuần số cuối cùng của mùa 2.

Với 20 tập phát sóng đều đặn 20h thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3, Cuộc hẹn cuối tuần mùa 2 đã có sự góp mặt của các khách mời thuộc nhiều lĩnh vực: hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc... Chương trình liên tục dẫn đầu Top 1 rating các chương trình giải trí cuối tuần trên VTV3.