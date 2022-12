Cuộc sống của người mẫu Argentina sau chia tay Leonardo DiCaprio

Yahoo đưa tin tối 9/12 (giờ địa phương), Camila Morrone ăn mặc sang trọng đến dự tiệc của một thương hiệu thời trang ở Tây Hollywood, Mỹ. Ngay khi xuất hiện, người mẫu đã được cánh phóng viên săn đón, xin phỏng vấn nhưng cô từ chối.



Theo nguồn tin, chân dài Argentina đã thích nghi với cuộc sống mới không có Leonardo DiCaprio. Sau khi rời cơ ngơi của tài tử Titanic, cô dọn tới biệt thự tại Malibu.

Morrone được bắt gặp đi chơi cùng người đàn ông lạ mặt vào thời gian này. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cả hai chỉ là bạn.

Trên tài khoản cá nhân, Morrone chăm đăng ảnh khoe dáng hơn trước và chia sẻ nhiều thông tin về công việc người mẫu. Tình cũ Leo vừa thực hiện chiến dịch mùa lễ hội cho Burberry và xuất hiện trên ấn phẩm Vanity Fair để quảng bá cho cuốn sách sắp phát hành Daisy Jones and The Six.

Leonardo DiCaprio anh 1 Leonardo DiCaprio anh 2 Camila Morrone được khen sang trọng trong sự kiện tối 9/12. Ảnh: Rachpoot.

Truyền thông xác nhận tin Morrone và DiCaprio chia tay cuối tháng 8. Theo nguồn tin độc quyền từ E! News, bộ đôi đường ai nấy đi do khoảng cách địa lý. Dù cố gắng sắp xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn để bên nhau, DiCaprio và Morrone vẫn di chuyển liên tục.

Tuy nhiên, nhiều báo Hollywood cho rằng vì không muốn yêu người trên 25 tuổi, tài tử Sói già phố Wall mới quyết định buông tay chân dài Argentina sau sinh nhật lần thứ 25 của cô chỉ 2 tháng.

Trong 5 năm yêu nhau, DiCaprio rất cưng chiều bạn gái. Anh công khai quan hệ với Morrone qua những buổi đi chơi, thậm chí tháp tùng cô tới lễ trao giải Oscar năm 2020.

Hiện, Leo được cho là đang hẹn hò siêu mẫu Gigi Hadid. Trong khi đó, Morrone vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới.