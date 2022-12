Trong phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9, mối quan hệ giữa Jin Do Joon và ông nội Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) được cải thiện. Bởi trước đó, Do Joon thừa nhận với ông nội: "Ông đã nói đúng, cháu đã quá non dại. Cháu từ bỏ ý định mua Soonyang bằng tiền của mình". Khi giúp Chủ tịch Jin kiếm được 10 tỷ won, ông đã chủ động hỏi Do Joon về món quà muốn nhận được khi tốt nghiệp. Đáp lại lời ông nội, Do Joon gửi lời chúc mừng năm mới đến ông.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9: Chủ tịch Jin Yang Cheol tâm đắc về cháu trai út. (Ảnh chụp màn hình)

Mặt khác, Do Joon khiến cô ruột Jin Hwa Young (Kim Shin Rok) rơi vào cảnh "lao đao" khi cô lạm dụng công quỹ thuộc diện điều tra của cơ quan công tố. Sau đó, Do Joon có cuộc gặp gỡ với Seo Min Young (Shin Hyun Bin) hiện là công tố viên và cũng là nữ sinh năm xưa mà anh cảm mến.



Khép lại phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9, Jin Hwa Young bất ngờ phủ nhận chuyện mình tham ô công quỹ. Trước đó, Jin Hwa Young quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên giám đốc tài chính Im Myung Sook. "Tôi không hề công nhận điều này. Có người đã cung cấp thông tin giả đến văn phòng công tố để đánh tụt giá cổ phiếu thôi. Người đó chính là cháu trai tôi - đại cổ đông đầu tư Miracle Jin Do Joon", Jin Hwa Young khẳng định trong đại hội cổ đông của công ty Soonyang.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9: Jin Hwa Young bất ngờ phủ nhận chuyện mình tham ô công quỹ. (Ảnh: JTBC)

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10: Song Joong Ki bị "đâm sau lưng", ông nội không tin tưởng?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9 có sự sụt giảm tỷ suất người xem so với tập phim lên sóng trước đó. Cụ thể, tập phim này chỉ đạt rating 17% trên toàn quốc tại xứ kim chi, thấp hơn khoảng 2,5% so với tập 8 (19,449%) lên sóng vào ngày 4/12. Đây cũng là lần đầu tiên rating Cậu út nhà tài phiệt có dấu hiệu đi xuống sau khi liên tiếp tăng qua 8 tập phim đầu tiên.

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10 lên sóng vào tối nay (10/12) thu hút sự quan tâm của khán giả. Từ phân cảnh cuối phim Cậu út nhà tài phiệt tập 9 là vẻ mặt bình thản của Jin Hwa Young cùng sự "mất tích" của nhân chứng đến sự xuất hiện của Seo Min Young trong cuộc họp hội đồng quản trị cho thấy Jin Do Joon sẽ phải đối mặt với không ít bất ngờ. Seo Min Young thông báo: "Đã có chứng cứ xác thực về cung cấp tin giả".

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10: Liệu Seo Min Young có đang "đâm sau lưng" Jin Do Joon? (Ảnh: JTBC)

Phía Chủ tịch Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) từng khá tin tưởng nhưng cũng "lật kèo" tỏ ra nghi ngờ với Jin Do Joon (Song Joong Ki). "Cháu nghĩ ông tin tưởng cháu thật sao?", Chủ tịch Jin nói với cháu trai út. Mặt khác, Seo Min Young công bố về chuyện cung cấp tin giả lại khiến Jin Hwa Young lại vô cùng đắc ý. Liệu Seo Min Young có đang "đâm sau lưng" Jin Do Joon?

Phim Cậu út nhà tài phiệt tập 10 trên kênh JTBC vào tối nay (10/12) lúc 22h30 (theo giờ Hàn Quốc).