Cuối năm, nhà đầu tư bất động sản TP.HCM chờ "bắt đáy" thị trường

Người có nhu cầu ở thực, nhà đầu tư chờ "đắt đáy"

Thời gian qua, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận lượng giao dịch giảm sút trầm trọng, tình trạng bán tháo hay cắt lỗ đã diễn ra. Theo đó, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản bị giáng đòn liên tiếp từ siết chặt các quy định và chính sách đến kiểm soát tín dụng từ ngân hàng.

Số liệu thống kê của Batdongsan.com.vn cho thấy, sơ bộ 9 tháng đầu năm nay, có hơn 32.200 sản phẩm mới được chào bán, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 36% số người được hỏi cho biết rào cản lớn nhất là khách hàng lo sợ thị trường tiêu cực nên không dám đầu tư vào bất động sản, 23% chia sẻ giao dịch không thể chốt thành công do khách hàng bị hạn chế trong vay vốn để mua bất động sản, 19% nhận thấy trở ngại chính là giá bất động sản quá cao so với khả năng tài chính của người mua.

Trong bối cảnh hiện tại, một số nhà đầu tư đã thành công khi "lướt" qua cơn sóng đất trước đó, tiếp tục đi săn "hàng ngộp" để nắm bắt cơ hội đầu tư khi thị trường vực dậy.

Thị trường bất động sản ngấm đòn vì kiểm soát tín dụng từ ngân hàng. Ảnh: H.T

Anh Vũ Thành (nhà đầu tư tại TP.HCM) cho biết 3 tháng cuối năm 2022, thị trường bất động sản hầu như đang rơi vào cảnh ảm đạm. Anh thường xuyên gặp những tờ rơi với nội dung "kẹt tiền, cần bán gấp" và đây là một cơ hội đầu tư hiếm có với những người có sẵn tiền mặt.

"Tôi đã liên hệ cho nhiều chủ sở hữu bất động sản đang rao bán để hỏi mua thì hầu hết đều đang trong cảnh kẹt tiền trả nợ ngân hàng. Họ tham gia vào thị trường lúc đang nóng sốt để lướt sóng kiếm lời, nên mạnh dạn vay ngân hàng để đầu tư. Song khi thị trường chững lại, do không chịu nổi áp lực trả nợ, họ đành chấp nhận bán lỗ để nhanh chóng thu hồi vốn. Tôi cũng đang cân nhắc, chờ xem có bất động sản nào giá thật sự "hời" thì sẽ chốt ngay", anh Thành cho hay.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, theo khảo sát của đơn vị, bất chấp nhiều khó khăn của thị trường, 70% hộ gia đình có thu nhập 40 - 70 triệu vẫn mua thêm ít nhất 1 sản phẩm bất động sản.

Khi được hỏi về dự định mua bất động sản, gần một nửa những người chưa có nhà cho biết họ sẽ mua trong vòng 1 năm tới. Tỷ lệ này ở những người đã sở hữu từ 1 bất động sản trở lên còn cao hơn. Càng nắm giữ nhiều bất động sản, xu hướng muốn mua thêm nhà, đất của người tiêu dùng càng tăng.

Những số liệu này cho thấy nhu cầu mua nhà, đất để ở và đầu tư của người dân đã và sẽ luôn ở mức cao. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản đang phải giảm giá, chiết khấu để bán hàng, nhằm thu hồi dòng vốn sẽ gia tăng cơ hội của những người có nhu cầu ở thực hoặc nhà đầu tư có thể "săn" được các sản phẩm giá rẻ.

Nhiều nhà đầu tư chờ cơ hội "bắt đáy" thị trường. Ảnh: H.T

Ông Đinh Minh Tuấn cho biết, nhóm khách hàng có nhu cầu thực sự vẫn đang chờ đợi. Nhu cầu thực được cho là "điểm sáng" tháo gỡ khó khăn nên các chủ đầu tư đều tái cơ cấu nợ, chính sách bán hàng, tập trung tất cả hoạt động vào việc phục vụ nhu cầu này của khách hàng. Mặc dù vậy, để dòng vốn thực sự được khơi thông sẽ cần phải có lực mua đủ lớn. Muốn kích hoạt được dòng tiền từ người mua ở thực thì giá bất động sản cần giảm tiếp.

Vị chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá của một số phân khúc ở một số khu vực có thể vẫn chững lại, người sở hữu chịu áp lực lãi suất cao trong thời gian dài buộc phải bán ra tài sản. Đây cũng là thời điểm thị trường đủ hấp dẫn để kích hoạt dòng tiền vào "bắt đáy", mở thanh khoản, khơi thông dòng vốn đang tắc nghẽn và giải cứu thị trường.

Dòng tiền sẽ sớm quay lại thị trường bất động sản TP.HCM

Các chuyên gia cho rằng bước vào tháng cuối cùng của năm 2022, trước áp lực hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm, nhiều doanh nghiệp địa ốc sẽ phải tung ra thị trường hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, những dự án có chính sách thanh toán linh động, được hỗ trợ tài chính từ ngân hàng đang là tiêu chí cho khách hàng lựa chọn.

Đánh giá về tiềm năng thị trường bất động sản trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng thị trường hiện tại vẫn có nhiều tiềm năng nhưng thiếu sự tự tin. Lực cầu vẫn có song niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường sụt giảm. Hầu hết các bên đang giữ tâm thế nghe ngóng và quan sát diễn biến thị trường.

Đồng thời, vị chuyên gia dự báo, dòng tiền sẽ sớm quay lại thị trường miền Nam. Thực tế, bất động sản khu vực miền Nam, đặc biệt là tại TP.HCM đang chứng kiến lượng quan tâm tăng mạnh hơn so với nhiều tỉnh phía Bắc.

Trong dài hạn, dòng tiền sẽ ở lại với thị trường TP.HCM. Ảnh: H.T

Theo đó, trong quý 4/2022, lượt tìm mua bất động sản tại TP.HCM ước tính tăng 18% so với quý 1/2022, trong khi con số này của Hà Nội lại giảm 8%. Nhu cầu tìm thuê bất động sản ở cả 2 thành phố đều hồi phục tốt trong năm 2022 nhưng TP.HCM chứng kiến tốc độ hồi phục mạnh mẽ hơn với mức độ quan tâm tới bất động sản cho thuê tăng 103% so với đầu năm, trong khi Hà Nội tăng 63%.

Trong năm nay, nhà mặt phố và biệt thự là 2 loại hình bất động sản bán có lượng quan tâm tăng cao nhất tại TP.HCM, số liệu của Hà Nội cũng cho thấy xu hướng tương tự. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng lượt tìm kiếm, giá bán và lợi suất cho thuê nhà phố ở TP.HCM cao hơn đáng kể so với Hà Nội. Nhu cầu tìm mua nhà mặt phố TP.HCM tăng 49%, mặt bằng giá rao bán loại hình này cũng tăng 16% so với đầu năm. Còn ở Hà Nội, lượng quan tâm nhà phố tăng 17%, giá rao bán tăng 7%.

Theo các chuyên gia, trong dài hạn, dòng tiền sẽ ở lại với TP.HCM vì những yếu tố như kinh tế khu vực phía Nam vốn là đầu tàu cả nước. Kinh tế bền vững giúp cho thu nhập của người dân bền vững và khả năng chi trả cho mặt hàng bất động sản tốt.

Bên cạnh đó, mặt bằng giá bất động sản tại đây nhìn chung duy trì ở mức ổn định. Bên cạnh đó, kinh tế khu vực phía Nam ngày càng phục hồi, đặc biệt là các khu công nghiệp với lượng lớn người lao động quay trở lại, thúc đẩy nhu cầu về bất động sản tăng.