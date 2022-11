Thanh toán tối ưu, nhận nhà với chiết khấu cao

Không những là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình với môi trường sống an lành, tiện nghi, The Classia còn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn hiện nay vì có nhiều chính sách thanh toán linh hoạt, pháp lý vững chắc.

An tâm với nền tảng pháp lý minh bạch Với tổng diện tích 4,3 ha gồm 176 căn nhà có sân vườn 1 trệt 3 lầu, The Classia là mảnh ghép hoàn hảo trong khu dân cư cao cấp hiện hữu được quy hoạch đồng bộ do Tập đoàn Khang Điền phát triển cùng nhiều tiện ích nội khu hiện đại, đẳng cấp, trở thành ngôi nhà để đời cho những ai mong muốn cuộc sống bình yên giữa lòng thành phố. The Classia đã hiện hữu các dãy nhà và hoàn thiện hạ tầng – tiện ích – cảnh quan. Tương tự như các dự án trước đây do Khang Điền phát triển, The Classia đã có sổ đỏ toàn khu, giấy phép xây dựng và văn bản được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan có thẩm quyền trước khi bán. Ngay sau khi bàn giao nhà từ tháng 10.2022, Tập đoàn bắt đầu tiến hành thu hồ sơ làm sổ hồng cho cư dân theo quy định. Điều này không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu Khang Điền, mà còn mang đến cho khách hàng sự an tâm về chủ quyền sở hữu, là tài sản có giá trị gia tăng theo thời gian. Thanh toán càng nhanh, chiết khấu càng cao Trong tình hình kinh tế hiện nay, bất động sản nhà và đất lại càng được nhiều nhà đầu tư cũng như những người có nhu cầu ở thực quan tâm. Với số tiền có sẵn, lựa chọn sở hữu đất và nhà hiện hữu được xem là kênh tích lũy tài sản an toàn, vừa để ở, đầu tư trung – dài hạn từ 2 – 3 năm trở lên, vừa có thể cho thuê. The Classia kế cận vòng xoay Liên Phường, Phú Hữu và nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện đại. Tại The Classia, Tập đoàn Khang Điền áp dụng chiết khấu lên đến 18%/năm đối với số tiền thanh toán vượt tiến độ, tính trên số ngày trả trước hạn và quà tặng chiết khấu đặc biệt 5% khi thanh toán đủ 70%* cho cư dân mua nhà. Đặc biệt, khi thanh toán nhanh 95%, khách hàng nhận bàn giao nhà và tiến hành làm sổ hồng sẽ được tặng thêm đến 200 triệu đồng. Đây là món quà tân gia đầy ý nghĩa mà Khang Điền dành riêng cho các chủ nhân tương lai của The Classia trong cuối năm nay.

Đa dạng chính sách thanh toán khi sử dụng vốn vay

Trong bối cảnh kinh tế và thị trường có nhiều biến động, Khang Điền thấu hiểu những lo lắng của người mua nhà về lãi suất cho vay. Thay vì phải chịu mức lãi suất thả nổi, từ tháng 10.2022, người mua nhà có thể an tâm hơn khi Khang Điền cam kết khách hàng sẽ chỉ trả một khoản lãi suất cố định 1,5%/năm trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc 18 tháng*. Nếu muốn được kéo dài thời gian hỗ trợ, khách hàng có thể chọn gói cố định lãi suất khác trong vòng 24 tháng. Như vậy, khách hàng có thể chủ động lựa chọn gói thanh toán để cân đối dòng tiền cho kế hoạch tài chính riêng. The Classia miễn phí quản lý đến hết 31.12.2024. Cùng với sự chỉn chu về pháp lý và uy tín của chủ đầu tư trong hơn 20 năm qua, The Classia nhận được chứng thư bảo lãnh của ngân hàng Vietinbank, cộng thêm sự đồng hành của 4 ngân hàng lớn là Vietcombank, MBBank, TPBank và Hong Leong Bank, với gói hỗ trợ tài chính đến 80%/giá bán và thời hạn vay lên đến 35 năm. Giờ đây, người mua nhà có thể rút ngắn khoảng cách "chạm" đến tổ ấm tinh hoa The Classia, hòa cùng nhịp sống hiện đại của thành phố mới Thủ Đức với nhiều phương thức thanh toán phù hợp với tài chính của mình. (*) Chi tiết theo CSBH hiện hành của CĐT

Liên hệ tham quan nhà mấu: 0823 968368 | www.theclassia.com.vn

20 phiên bản giới hạn mang đậm dấu ấn cá nhân tại The Classia 21/09/2022 11:00