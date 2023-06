Cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm

Từ cuối tháng 5/2023, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát hình sự Công an TP.Thuận An phát hiện có một nhóm gái mại dâm thuê ki-ốt trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Thuận Giao (TP.Thuận An) để bán dâm cho khách.

Tại ki- ốt này thường xuyên xuất hiện nhóm đối tượng khoảng 3-4 thanh niên đến đe dọa các cô gái, đòi tiền bảo kê, buộc các cô gái mại dâm hàng tuần phải đưa cho bọn chúng 2 triệu đồng để được yên ổn “làm ăn”. Khoảng 22h ngày 3/6, một gái mại dâm do không đồng ý đóng tiền bảo kê đã bị nhóm này dùng hung khí đánh gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Từ cơ sở trên, Công an Thuận An vào cuộc xác minh và lần lượt bắt giữ các đối tượng gồm: Lê Văn Hà (Hà “ve chai”, SN 1990), Lê Văn Tư (tự Lé, SN 1995), Vi Văn Thành (SN 1993, cùng quê Thanh Hóa) và Nguyễn Phước Giào (SN 1989, quê An Giang).

Các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và khai do không có tiền mua ma túy sử dụng nên rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản gái mại dâm. Lê Văn Tư được xác định là đối tượng cầm đầu băng nhóm này.