Đồng Nai: Khởi tố 19 bác sĩ, nhân viên y tế, "cò mồi" liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm

Khởi tố về hành vi trục lợi bảo hiểm

Ngày 10/6, tin từ Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (có một bị can được tại ngoại) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi bảo hiểm.

Khám xét phòng khám trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong số 19 bị can bị khởi tố có 5 bác sĩ từng làm việc tại các phòng khám đa khoa; còn lại là các dược sĩ, nhân viên y tế và người chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ tại các phòng khám đa khoa nhằm trục lợi bảo hiểm...

Bước đầu, công an xác định có hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội và hơn 400 tờ giấy khám sức khỏe với nội dung ghi khống kết quả để bán cho công nhân quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các bị can còn lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế của công nhân, trong khi công nhân không bị bệnh, không đi khám nhưng các phòng khám vẫn rút ruột tiền khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế.

Công an xác định các bị can đã lập đường giây làm giả giấy tờ bằng việc xác nhận khống cho công nhân bị bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội. Hành vi này đã làm thất thoát ngân sách, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Tới thời điểm này, công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó, ngày 30/5, Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám xét 8 địa điểm của 6 phòng khám. Sau khi khám xét, công an phát hiện và thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội và hơn 400 tờ giấy khám sức khỏe (đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám); nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh. Ngoài ra còn có hơn 100 thùng tài liệu, hơn 40 CPU máy vi tính, điện thoại di động và các tài liệu, tang vật có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám này cũng bị lực lượng chức năng niêm phong.

Qua bước đầu điều tra, lực lượng chức năng xác định, các phòng khám đã làm giả các loại giấy tờ bán cho công nhân, người lao động tại các công ty trên địa bàn để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân (trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám nhưng các phòng khám vẫn được hưởng tiền khám, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế)…, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Sau đó, đầu tháng 6, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai về việc tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 4 phòng khám tư nhân trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm: Phòng khám đa khoa Tân Long, Phòng khám đa khoa Long Bình Tân (phường Long Bình Tân), Phòng khám đa khoa Tam Đức (phường Tân Hiệp) và Phòng khám đa khoa Quốc tế Mỹ Đức (phường Long Bình).

Thời gian bắt đầu tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 0 giờ ngày 3/6 cho đến khi Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có văn bản, thông báo mới, căn cứ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các phòng khám trên.