Bàng hoàng phát hiện thi thể trong bao tải

Chiều 10/6, thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo UBND phường Đa Phúc (quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 10/6 tại tổ dân phố Quảng Luận người dân phát hiện một bao tải ni lông màu xanh, bên trong nghi chứa một thi thể người.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Ngay sau phát hiện sự việc, người dân đã báo Công an quận Dương Kinh. Cơ quan công an đã có mặt tai hiện trường phong tỏa để điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện đang có rất đông người dân hiếu kỳ tập trung ở khu vực xảy ra sự việc.

Công an Hải Phòng đang điều tra vụ việc.

Cậu ruột bạo hành dã man khiến cháu 13 tuổi tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP.Hạ Long đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Tân (SN 1996, trú phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long) về hành vi giữ người trái pháp luật.

Cậu ruột bạo hành dã man khiến cháu tử vong. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 4/6, Công an TP.Hạ Long nhận được thông tin Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận, cấp cứu cháu N.T.A (SN 2010, trú huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, hai bàn tay bầm tím. Đến 22 giờ cùng ngày, cháu N.T.A tử vong.

Qua xác minh ban đầu, giữa tháng 5, cháu N.T.A cùng bà ngoại ra nhà cậu ruột là Nguyễn Xuân Tân chơi. Do nghi ngờ cháu N.T.A trộm cắp tiền và điện thoại của bạn mình nên Tân đã dùng dây thừng trói hai tay cháu vào song sắt cửa sổ phòng trọ.

Đồng thời, Tân dùng cành cây đánh vào chân và không cho cháu ăn uống dẫn đến cháu N.T.A tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Tạm giữ 15 đối tượng liên quan đến vụ giết người ở Gia Lai

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Kbang đã bắt giữ nhóm 15 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 6/6, Nguyễn Văn Mạnh (SN 2007, trú thôn 3, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe mô tô BKS 77F1-253.48 chở theo Trần Quốc Trung (SN 2009, trú thôn 1, xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đi dạo quanh thị trấn Kbang.

15 đối tượng liên quan đến vụ án giết người đang bị tạm giữ.

Khi đến gần khu vực Quảng trường (thị trấn Kbang) thì gặp một nhóm thanh niên đi trên nhiều xe mô tô mang theo hung khí (dao, gậy). Lúc này, nhóm thanh niên trên bất ngờ đuổi đánh Trung và Mạnh. Mạnh điều khiển xe mô tô bỏ chạy đến đoạn đường Quang Trung thuộc tổ 9, thị trấn Kbang thì xe tông vào dải phân cách giữa đường và ngã xe. Mạnh bỏ chạy còn Trung ngã xuống đường bị nhóm thanh niên vây lại đánh. Hậu quả, Trung tử vong khi cấp cứu tại Trạm y tế thị trấn Kbang.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

Cơ quan công an đang tập trung thực nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án.

Đến khoảng 19 giờ ngày 9/6, lực lượng phá án đã tiến hành bắt giữ 15 đối tượng liên quan, gồm: Đinh Văn Ốt (SN 1998), Đinh Hiệp (SN 2002), Đinh Văn Trương (SN 2002), Đinh Môn (SN 2006), Đinh Văn Thông (SN 2006), Đinh Vu (SN 2004), Đinh Văn Thân (SN 2007), Đinh Văn Kúc (SN 2006), Đinh Văn Roih (SN 1994), Đinh Văn Trung (SN 2002), Đinh Văn Úy (SN 2000), Đinh Bích (SN 2008) cùng trú làng Brôch, xã Đông, Kbang; Đinh Văn Tuyên (SN 2002, trú làng Bờ Chư Pâu, xã Kông Lơng Khơng, Kbang); Đinh Văn Sun (SN 2000, trú làng Kjang, xã Kông Lơng Khơng, Kbang); Đinh Văn Năm (SN 2005, trú làng Tờ Mật, xã Đông, Kbang).

Hiện, vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý theo quy định.

Khởi tố 2 cán bộ ở Điện Biên về tội "Tham ô tài sản"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 9/6, Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Lò Văn Dũng (SN 1990 trú tại bản Pá Cha, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng) và Lò Văn Phường (SN 1988 trú tại bản Lúm, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo) về tội "Tham ô tài sản".

2 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) khởi tố là công chức tại UBND xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo. 2 đối tượng trên bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 1, Điều 353, Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 17/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về việc cán bộ xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo đã lấy tiền hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2022 của hộ nghèo, hộ chưa có điện của các bản trên địa bàn xã Pú Xi nhằm chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Dũng và Lò Văn Phường. Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo phối hợp Công an xã Pú Xi điều tra xác minh. Qua quá trình đấu tranh khai thác, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát Công an huyện Tuần Giáo xác định 2 đối tượng là Lò Văn Dũng, công chức văn phòng kiêm thủ quỹ xã và Lò Văn Phường, công chức văn hóa xã Pú Xi. 2 đối tượng này đã lợi dụng chức vụ của mình tự ý chiếm đoạt số tiền 88.358.000 là tiền hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2022 của hộ nghèo, hộ chưa có điện của các bản trên địa bàn xã Pú Xi để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Chiều 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo khởi tố hình sự và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: Lò Văn Dũng và Lò Văn Phường về tội "Tham ô tài sản".

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo qui định của pháp luật.

Khởi tố 19 bác sĩ, nhân viên y tế, "cò mồi" liên quan đến vụ trục lợi bảo hiểm ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 10/6, tin từ Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can (có một bị can được tại ngoại) để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm trục lợi bảo hiểm.

Khám xét phòng khám trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong số 19 bị can bị khởi tố có 5 bác sĩ từng làm việc tại các phòng khám đa khoa; còn lại là các dược sĩ, nhân viên y tế và người chuyên môi giới để làm giả các loại giấy tờ tại các phòng khám đa khoa nhằm trục lợi bảo hiểm...

Bước đầu, công an xác định có hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội và hơn 400 tờ giấy khám sức khỏe với nội dung ghi khống kết quả để bán cho công nhân quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các bị can còn lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế của công nhân, trong khi công nhân không bị bệnh, không đi khám nhưng các phòng khám vẫn rút ruột tiền khám chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế.

Công an xác định các bị can đã lập đường giây làm giả giấy tờ bằng việc xác nhận khống cho công nhân bị bệnh để hưởng bảo hiểm xã hội. Hành vi này đã làm thất thoát ngân sách, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Tới thời điểm này, công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó, ngày 30/5, Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám xét 8 địa điểm của 6 phòng khám. Sau khi khám xét, công an phát hiện và thu giữ hơn 130.000 giấy chứng nhận nghỉ làm được hưởng bảo hiểm xã hội và hơn 400 tờ giấy khám sức khỏe (đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám); nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh. Ngoài ra còn có hơn 100 thùng tài liệu, hơn 40 CPU máy vi tính, điện thoại di động và các tài liệu, tang vật có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám này cũng bị lực lượng chức năng niêm phong.

Qua bước đầu điều tra, lực lượng chức năng xác định, các phòng khám đã làm giả các loại giấy tờ bán cho công nhân, người lao động tại các công ty trên địa bàn để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân (trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám nhưng các phòng khám vẫn được hưởng tiền khám, chữa bệnh từ nguồn bảo hiểm y tế)…, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Sau đó, đầu tháng 6, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai về việc tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 4 phòng khám tư nhân trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm: Phòng khám đa khoa Tân Long, Phòng khám đa khoa Long Bình Tân (phường Long Bình Tân), Phòng khám đa khoa Tam Đức (phường Tân Hiệp) và Phòng khám đa khoa Quốc tế Mỹ Đức (phường Long Bình).

Thời gian bắt đầu tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 0 giờ ngày 3/6 cho đến khi Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có văn bản, thông báo mới, căn cứ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các phòng khám trên.