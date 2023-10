Nội dung nêu tại kết luận điều tra do C01 Bộ Công an ban hành ngày 28/10, đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC và các đồng phạm, nhiều người trong số này là người quen, họ hàng, nhân viên của ông Quyết.

Bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC và hãng hàng không Bamboo Airways. Ảnh Đ.X

Kết luận được ban hành sau hơn một năm ông Trịnh Văn Quyết bị bắt. Vị này chịu cáo buộc phạm các tội danh "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với tội danh đầu tiên, phía điều tra xác định bị can Quyết chỉ đạo người thân, nhân viên và các công ty con, sử dụng khoản chứng khoán để "thổi giá" các mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Riêng với cổ phiếu FLC, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thổi từ 14.000 đồng tăng hơn 60%, lên 24.000 đồng/cổ vào tháng 12/2021. Ngày 10/1/2022, vị Chủ tịch FLC bán chui gần 75 triệu cổ phiếu với giá 22.500 đồng, thu về gần 1.700 tỷ. Cơ quan chức năng sau đó đã hủy giao dịch, hoàn tiền cho người mua số cổ phiếu FLC.

Với hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra xác định từ năm 2014 đến 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102 tỷ đồng.

Việc này làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, Quyết đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh để bán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 04 bị can, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung; ra Quyết định khởi tố bị can đối với 01 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.