Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận biết sai nhưng vẫn làm

Loạt vi phạm của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (phường Phú Thuỷ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có ông Lê Tiến Phương - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Bình Thuận (từ năm 2010 - 2015).

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Ảnh: Dân Việt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc, trong quá trình triển khai, thực hiện dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, ông Lê Tiến Phương trực tiếp phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết, cấp Giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tỷ lệ 1/500; phê duyệt cho chuyển mục đích sử dụng đất sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị để đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tham mưu, đề xuất phương án giá đất để ông Lê Tiến Phương phê duyệt giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Ông Lê Tiến Phương bị cáo buộc biết rõ đồ án quy hoạch chi tiết và cơ cấu sử dụng đất tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, biết theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với 363.523,6 m2 được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thể dục thể thao sang đất ở đô thị tại dự án theo phương pháp thặng dư thì phải căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; tài sản so sánh được sử dụng để đưa vào tính toán trong phương án giá đất phải là tài sản tương đồng đã chuyển nhượng hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất, có giá trị đã được giao dịch thành công trong thời gian 2 năm tính đến thời điểm định giá; thời điểm xác định giá đất phải là thời điểm ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, theo tham mưu của liên Sở Tài nguyên và Môi trường - Xây dựng - Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tại Văn bản số 4971/LS-TNMT- XD-HĐGĐ ngày 08/10/2015, ông Lê Tiến Phương vẫn ký ban hành công văn số 3601/UBND-ĐTQH ngày 9/10/2015, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về phương án giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá 2.577.000 đồng/m2.

Cơ quan điều tra xác định loạt vi phạm của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương. Ảnh: ĐX

Trong đó sử dụng 5/9 tài sản so sánh trái quy định pháp luật (tài sản thực tế không có giao dịch trong thời hạn quy định, tài sản không có thật, mức giá đưa vào tính toán là giá rao bán, không phải là giá chuyển nhượng thực tế) để xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với đất quy hoạch nhà ở thấp tầng (nhà biệt thự, liền kề).

Xác định đơn giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất nhà phố có diện tích 100 m2 nằm mặt tiền các trục đường có lòng đường chính rộng 18 m không có thật (trong bản đồ quy hoạch phân khu dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 không có nhà phố nào có diện tích 100m nằm mặt tiền các trục đường có lòng đường chính rộng 18 m) làm cơ sở tính toán.

Tính chung giá đất nhà cao tầng như đất biệt thự, nhà liền kề và ước tính tổng doanh thu phát triển đất nhà cao tầng từ việc chuyển nhượng diện tích đất nền nhà cao tầng.

Xác định đơn giá quyền sử dụng đất nhà cao tầng từ việc điều chỉnh đơn giá quyền sử dụng đất nhà phố nằm cùng trục đường trong chính dự án và điều chỉnh đơn giá quyền sử dụng đất nhà cao tầng từ đơn giá quyền sử dụng đất nhà phố thông qua hệ số sử dụng đất.

Xác định giá đất không đúng thời điểm cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thể dục, thể thao sang đất ở đô thị. Làm tròn số tỷ lệ chiết khấu trong phương án giá đất tại dự án.

Những việc làm này trái quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật đất đai năm 2013; khoản 4 Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ; điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phương án giá đất UBND tỉnh Bình Thuận xin ý kiến không đúng quy định

Theo Cơ quan điều tra, khi tham dự cuộc họp ngày 27/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về phương án giá đất tại dự án theo đề nghị của UBND tỉnh, Lê Tiến Phương được nghe các ý kiến phát biểu về phương án giá đất.

Lê Tiến Phương bị cáo buộc ký ban hành quyết định số 3371 ngày 25/11/2015, phê duyệt giá đất tại dự án với giá 2.577.000 đồng/m2 trái quy định, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Ảnh: Dân Việt

Do phương án giá đất mà UBND tỉnh xin ý kiến với giá 2.577.000 đồng/m2 không đúng quy định pháp luật nên tại cuộc họp có nhiều ý kiến không đồng thuận nên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 01-KL/TU ngày 02/11/2015, yêu cầu UBND tỉnh cần lưu ý chỉ đạo 3 nội dung:

"Xác định rõ thời gian thực hiện dự án để tính toán số năm được chiết khấu theo phương pháp thặng dư cho đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cộng đồng xã hội và nhà đầu tư;

Tính toán tỷ lệ đất được bán hàng năm đảm bảo thực tế; cần tách riêng đất xây nhà cao tầng với các loại đất khác để tính giá và xác định suất đầu tư kết cấu hạ tầng khu đô thị du lịch biển phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương".

Sau đó chính ông Lê Tiến Phương ký ban hành công văn ngày 4/11/2015, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, số liệu, phương án giá đất trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, yêu cầu đảm bảo 3 nội dung lưu ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh chủ trì nghiên cứu, rà soát thật kỹ các quy định hiện hành của nhà nước về giá đất để tổ chức thẩm định, đảm bảo chặt chẽ, hợp lý các khâu, các bước trong quá trình xác định giá đất đối với dự án.

Biết Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (đơn vị tư vấn); Sở Tài nguyên và Môi trường và Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh không thực hiện các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà vẫn tham mưu, đề xuất phê duyệt giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá 2.577.000 đồng/m2, bằng với giá đất đã xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Lê Tiến Phương vẫn ký ban hành quyết định số 3371 ngày 25/11/2015, phê duyệt giá đất tại dự án với giá 2.577.000 đồng/m2 trái quy định, gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, hành vi của bị can Lê Tiến Phương đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, bị can Lê Tiến Phương thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, không có tài liệu về động cơ vụ lợi của Lê Tiến Phương. Quá trình công tác, bị can có nhân thân tốt, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, ba; Huân chương độc lập hạng ba; nhiều Bằng khen, kỷ niệm chương của các ngành, các cấp (Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ban Nội chính Trung ương, Ban đối ngoại Trung ương, Tổng kiểm toán Nhà nước...), gia đình có công với cách mạng (bố đẻ, chị ruột, anh ruột là liệt sĩ; mẹ đẻ được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng). Là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị xem xét khi lượng hình.