Bắt cựu Cục phó Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Ông Dự bị nhà chức trách khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh này, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Mai Anh (chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ), Ngô Quang Tuấn (chuyên viện Vụ Hợp tác quốc tế Bộ GTVT), Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh).

Bị can Trần Văn Dự (trái) và Vũ Sỹ Cường. Ảnh: Bộ Công an

Bị can Bùi Huy Hoàng (cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can còn lại là Nguyễn Tiến Mạnh (Phó giám đốc Công ty CP du lịch thương mại Lữ Hành Việt, Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với 6 bị can. Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng vụ án này.

Nhận hối lộ bị xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội Nhận hối lộ mà ông Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an vừa bị khởi tố được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự 2015.

Theo luật sư Hòe, Điều 354 Bộ luật hình sự 2015 quy định, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Mức phạt tù sẽ tăng lên từ 7 đến 15 năm nếu người phạm tội có tổ chức; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 đến dưới 500 triệu đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 1 đến dưới 3 tỷ đồng…

Nếu của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng; Gây thiệt hại về tài sản từ 3 đến dưới 5 tỷ đồng, người phạm tội bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Còn nếu của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên, người phạm tội bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Như vậy, sau khi bị khởi tố, người bị chứng minh là có tội nhận hối lộ, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên" – luật sư Hòe thông tin.

Theo vị luật sư, nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người khác hoặc cho tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vi lợi ích hay theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Người phạm tội nhận hối lộ thực hiện hành vi của mình với lỗi cố ý trực tiếp, tức là họ nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Không có trường hợp nhận hối lộ nào được thực hiện do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội này bao giờ cũng mong muốn thực hiện được hành vi phạm tội.