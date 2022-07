Nguyễn Thế Anh bị Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng cáo buộc khi làm Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 389 đã nhận hối lộ của "trùm" buôn lậu xăng Phan Thanh Hữu số tiền hằng tháng 60.000USD và 950 triệu đồng.

Khi về làm Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Thế Anh vẫn nhận của Hữu 10.000USD/tháng. Tổng cộng, cựu đại tá bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm buôn lậu 6,2 tỷ đồng và 560.000USD.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh kêu oan, nói không quen trùm buôn lậu Phan Thanh Hữu. Ảnh: QP

Cáo trạng vụ án thể hiện, Thế Anh không trực tiếp nhận tiền mà cho em họ mình, bị cáo Nguyễn Văn An hằng tháng đi gặp Hữu lấy về rồi chuyển lại. Khi Hữu bị công an bắt, An được Thế Anh đưa 50 triệu đồng, tổ chức cho vượt biên sang Lào lẩn trốn.

Tại tòa ngày 13/7, bị cáo Thế Anh phủ nhận toàn bộ các cáo buộc trên, nói có nhiều lời khai theo hướng nhận tội của mình ở giai đoạn điều tra là do bị ép cung, viết theo "người hướng dẫn".

Trả lời Viện kiểm sát về việc ai ép cung, cựu đại tá đọc tên 1 điều tra viên, 2 kiểm sát viên và một người khác là Phó thủ trưởng. Tòa ngắt lời, yêu cầu Thế Anh "có chứng cứ bị ép cung phải đưa ra, nếu chỉ lời nói sẽ rất khó làm việc".

Bị cáo này đáp lại: "Nếu bị cáo chỉ ra nơi có bằng chứng như đại diện Viện kiểm sát hỏi, Viện kiểm sát và tòa có đến nơi làm rõ đúng sự thật khách quan cho bị cáo hay không?".

Theo Thế Anh, chính lời khai của anh ta là chứng cứ thể hiện bị ép cung và ngoài ra, cuốn sổ trích xuất bị can trong trại tạm giam là "chứng cứ rất quan trọng".

Lý do, ông ta cho hay bị tạm giam hơn 1 năm, được Cục Điều tra hình sự đưa đi lấy cung trong hơn 30 lần, đều có bút lục ghi lại nhưng trong sổ trích xuất chỉ thể hiện 9 lần đi cung. "Vậy 20 bút lục kia để đi đâu?", Thế Anh lập luận. Bị cáo này vì vậy đề nghị tòa triệu tập giám thị trại tạm giam, yêu cầu cung cấp cuốn sổ.

Phan Thanh Hữu nói có hối lộ cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, thêm rằng "không vu oan cho ai bao giờ". Ảnh: QP

Diễn biến khác, kiểm sát viên trình chiếu văn bản thể hiện Thế Anh có gọi điện cho Phan Thanh Hữu dù Thế Anh khẳng định không liên hệ với "trùm" buôn lậu. Cựu đại tá cho rằng văn bản này không khách quan. Luật sư của ông ta lập luận: "Văn bản này là đánh máy, ai cũng làm được".

Đại diện Viện kiểm sát giải thích, văn bản này do các công ty viễn thông cung cấp và được đánh giá, xem xét trước khi xác định là chứng cứ.

Thế Anh ngược lại, nói các dữ liệu cuộc gọi này "không khách quan" vì ông ta bị thu giữ, niêm phong 3 điện thoại, 1 USB nhưng khi mở niêm phong, bản thân không được có mặt nên có thể người khác bị tác động. Cựu đại tá khẳng định: "Hoàn toàn không liên lạc với Hữu".

Do Thế Anh sau đó từ chối trả lời, Viện kiểm sát công bố lời khai của nhân chứng thể hiện, cựu đại tá này liên hệ, nhờ họ giúp đưa bị cáo Nguyễn Văn An sang Lào lẩn trốn.

Trả lời HĐXX trước đó, Phan Thanh Hữu khẳng định "không vu oan cho ai bao giờ". Ông ta cho hay nhiều lần hối lộ đại tá Thế Anh trong quá trình buôn lậu 198 triệu lít xăng. Tại tòa án quân sự, ông Hữu là nhân chứng nhưng sẽ bị xét xử tại tòa án nhân dân theo thẩm quyền.