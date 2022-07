Đề nghị mức án cựu tướng, tá "bảo kê" buôn lậu xăng

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 14/7, sau 2 ngày làm việc, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 14 bị cáo trong vụ nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, biên phòng phía nam.

Trong 14 bị cáo, các bị cáo Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh - hai cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển bị đánh giá được tin tưởng giao chức vụ cao, quân hàm cấp tướng nhưng vì vụ lợi, bị dụ dỗ nên đã nhận hối lộ, "bảo kê" buôn lậu xăng số lượng lớn.

Nhận định được đại diện Viện kiểm sát Bộ đội Biên phòng nêu tại tòa ngày 14/7, trong phiên xử vụ án nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu 198 triệu lít xăng xảy ra tại các tỉnh phía Nam.

Theo Kiểm sát viên, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi buôn lậu của nhóm Phan Thanh Hữu đã xâm phạm quản lý kinh tế của Nhà nước. Việc các sĩ quan cấp tướng, tá nhận hối lộ còn xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan; ảnh hưởng xấu tới danh dự của lực lượng quân đội, công an.

Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh thừa nhận đã báo tọa độ "an toàn" cho tàu buôn lậu. Ảnh: X.A

Những người này vì vụ lợi nên tiếp tay hoặc làm ngơ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, giúp nhóm gian thương buôn lậu số lượng xăng trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được cho là đã nhận 6,9 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu. Đổi lại, mỗi khi có tàu đi chở xăng lậu, Thiếu tướng Minh sẽ báo cho Hữu biết tọa độ neo đậu, di chuyển để không bị kiểm tra, phát hiện.

Kiểm sát viên đánh giá, bị cáo Minh là cán bộ cấp tướng, có nhiều đóng góp và được quân đội tin tưởng giao chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Tuy nhiên, ông ta lại lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ, bảo kê cho Hữu nên phải chịu trách nhiệm hình sự với mức án nghiêm.

Bị cáo Minh phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần nhưng cũng được ghi nhận đã thành khẩn khai báo; tự nguyện khắc phục; có thành tích xuất sắc trong công tác. Do vậy, Kiểm sát viên đề nghị Tòa án quân sự Quân khu 7 phạt người này từ 15 – 17 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Lê Xuân Thanh và vợ đã nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng của nhóm buôn lậu. Ảnh: Thông tấn quân sự

Với Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng bị xác định vì động cơ vụ lợi và Phan Thanh Hữu dụ dỗ nên nhận hối lộ rồi không làm tròn nhiệm vụ, để tàu chở xăng lậu hoạt động.

Ông Thanh được đánh giá trước khi phạm tội có nhân thân tốt, cống hiến nhiều cho quân đội và được giao chức Tư lệnh vùng với quân hàm cấp tướng nhưng lại phạm tội nên cũng cần nhận án nghiêm minh.

Vợ ông ta, bị cáo Phan Thị Xuân bị xác định "do tình cảm vợ chồng và không chịu được cám dỗ" nên giúp Thanh nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu. Bà được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo; chủ động khắc phục hậu quả.

Do vậy, tòa đề nghị phạt bị cáo Lê Xuân Thanh án 15 năm tù; còn vợ ông, bị cáo Xuân từ 24 – 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Mức án Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên cho các bị cáo: Phùng Danh Thoại, cựu đại tá, cựu Trưởng phòng Xăng dầu Cảnh sát biển từ 7 – 9 năm tù về tội "Buôn lậu". Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và từ 1 – 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", tổng hợp tù chung thân. Cao Phước Hoài từ 6 – 7 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm". Nhóm 11 người chịu cáo buộc "Nhận hối lộ": Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 từ 15 – 17 năm tù. Lê Xuân Thanh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 15 năm tù. Lưu Thế Đức, cựu thiếu tá, cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển từ 4 – 5 năm tù. Phạm Văn Trên, cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh từ 9 – 11 năm tù. Nguyễn Văn Hùng, cựu thượng tá, cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh 17 năm tù. Nguyễn Thanh Lâm, cựu trung tá, cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, từ 10 – 12 năm tù. Lê Văn Phương, cựu thượng tá, cựu Phó phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh, từ 3 – 4 năm tù. Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh) từ 24 – 36 tháng tù cho hưởng án treo. Nguyễn Văn An (em họ bị cáo Thế Anh) từ 17 – 18 năm tù. Phạm Hồ Hải, nguyên đại diện cảng Cần Thơ tại Trà Vinh, từ 7 – 8 năm tù. Sơn Hoàng Ngự, nguyên nhân viên đồn Trường Long Hòa từ 4 - 5 năm tù.

Truy tìm kẻ biến thái sàm sỡ nhiều phụ nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/7, thông tin từ phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, cho biết thời gian gần đây, nhiều công dân nữ trình báo bị một kẻ biến thái sàm sỡ trên đường. Theo miêu tả, tên này hơn 20 tuổi, dong dỏng cao, đi xe máy không biển số, bịt mặt. Khi phát hiện phụ nữ đi trên đường vắng, hắn đụng chạm vào ngực hoặc bộ phận nhạy cảm.

Tuyến đường được cho là kẻ biến thái sàm sỡ phụ nữ tại phường Mai Lâm. Nguồn: Công Lý

Một nạn nhân cho hay chiều 9/7, khi đang đi xe máy ngang tuyến đường đến UBND phường Mai Lâm, chị rẽ vào đường đôi để đi xuống cảng thì bị một người dùng tay bóp mạnh vào phần ngực. Bị đụng chạm bất ngờ, chị đã ngã xe. Nạn nhân hô hoán nhưng tên này đã tẩu thoát.

Các nạn nhân thường bị sàm sỡ trên các tuyến đường dẫn đến khu lọc hóa dầu và cảng biển nước sâu thuộc địa phận phường Mai Lâm, Tùng Lâm, Hải Bình…

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đang thu thập tài liệu, trích xuất camera an ninh của hộ dân ven đường, tăng cường tuần tra, mật phục tại tuyến đường được cho là kẻ biến thái hoạt động để có biện pháp xử lý, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.

Phát hiện người đàn ông chết cháy trong căn nhà khóa trái cửa

Như Dân Việt đã thông tin: Ông Nguyễn Văn T. (SN 1962, trú tại thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được phát hiện chết cháy trong căn nhà khóa trái cửa.

Chiều 14/7, ông Nguyễn Thế Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân xác nhận thông tin với PV Dân Việt: "Sáng 14/7, sau khi uống rượu say, ông Nguyễn Văn T. đã mua 200.000 đồng tiền xăng về nhà khóa trái cửa tự thiêu. Khi ông T. châm lửa tự thiêu, vợ đi vắng, không có ai ở nhà.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông chết cháy trong căn nhà khóa trái. Ảnh: PV

Ông T từng có tiền án, tiền sự. Ông T thường xuyên uống rượu, sau khi say thường chửi bới vợ con. Ông từng nhiều lần dọa đốt nhà, đưa dây vào để tự tử.

Những ngày gần đây, ông T. uống rượu nhiều hơn nên chán chường rồi gây nên sự việc".

Trước đó, khoảng 8h ngày 14/7, người dân phát hiện nhà ông Nguyễn Văn T. (trú tại thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, chính quyền địa phương, người dân đã đến hỗ trợ gia đình ông T. dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, ông T. ở trong nhà đã chết cháy trong nhà. Toàn bộ thiết bị, đồ dùng trong nhà cháy hết.

Được biết, gia đình ông T. có 3 người con gái, 2 người đã lấy chồng, 1 người con đang ở nước ngoài.

Diễn biến mới vụ cháu bé 8 tuổi nghi bị đổ xăng đốt ở Đắk Lắk

Thông tin với PV Dân Việt sáng 14/7, thượng tá Nguyễn Công Hòa - Trưởng Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nay K Pát (19 tuổi, trú tại buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo).

Đắk Lắk: Làm rõ thông tin bé trai 8 tuổi nghi bị đổ xăng đốt

Theo thượng tá Hòa, việc tạm giữ được tiến hành vào ngày 13/7. Mục đích tạm giữ để điều tra về vụ cháu Y Ng. (8 tuổi, trú tại xã Ea Sol, huyện Ea H'leo) nghi bị đổ xăng đốt, gây bỏng hai chân.

Trước đó Công an huyện Ea H'leo thông báo trên trang Zalo của đơn vị, khẳng định việc cháu Y Ng. bị bỏng hai chân (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) chỉ là do một tai nạn chứ không phải cố ý.

Theo thông tin đăng trên trang Zalo của Công an huyện, khoảng 4 giờ ngày 12/7, Nay K Pák đi xe máy đến xã Ea Sol chở Y Ng. (8 tuổi), Y Tách và Y Chơn (anh trai và cậu của Y Ng.) về nhà mình ở xã Ea Hiao. Khi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir, xã Ea Hiao, do trời mưa, đường trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này Y Tách và Y Chơn xuống xe đứng bên lề. Còn Y Ng. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của cả hai, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y Ng. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt vào người Y Ng.để dọa, la mắng cho Y Ng. không đùa giỡn nữa.

Không may, do quần áo Y Ng. có dính xăng nên nhanh chóng bắt lửa. Thấy vậy Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y Ng. để dập lửa. Sau đó thấy không dập được, K Pák đã lao đến cởi đồ Y Ng. và ném ra bên đường.

Trong khi đó, người nhà của Y Ng., Y Tách và Y Chơn cho rằng khi chở các cháu đến đoạn đường qua lô cao su nói trên, Nay K Pák dừng xe bảo các cháu vào lấy mủ cao su nhưng các cháu sợ bị chủ lô cao su đánh nên không đồng ý. Lúc này Nay K Pak rút xăng từ xe máy cho vào vỏ chai nước ngọt nhặt bên đường, tạt lên người Y Ng. và bật quẹt đốt, khiến cháu bị bỏng nặng hai chân.

Đà Nẵng: Nhiều nữ sinh viên đi làm thêm tại tố bị “ông chủ” sàm sỡ, quấy rối

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa triệu tập Đ.V.T (SN 1982, trú quận Hải Châu) lên làm việc vì bị nhiều nữ sinh viên tố cáo sàm sỡ, quấy rối.

Theo đó, những ngày qua, nhiều nữ sinh viên đi làm thêm tại Đà Nẵng lên mạng xã hội tố cáo việc bị người đàn ông là chủ của nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn thành phố sàm sỡ, quấy rối khi làm việc tại các cơ sở này.

Chủ của nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế tại Đà Nẵng bị tố sàm sỡ, quấy rối nhân viên khi làm việc tại các cơ sở này. Clip: CACC

"Ngày 9/7 em làm việc tại cơ sở 203 Hùng Vương cửa hàng thiết bị y tế B.T, ông chủ nhờ em lên tầng 4 có việc, nhưng có hành vi xấu với em. May mắn em đã chạy thoát được và ra về ngay sau đó. Bên đó có nhắn tin xin lỗi, nhưng em không chấp nhận được… Ông ấy là chủ của 4 chi nhánh thiết bị y tế 154 trên phố Hải Phòng và Hùng Vương", một nữ sinh viên tố cáo trên Facebook.



Trong khi vụ này chưa lắng dịu, gần đây nhất, một nữ sinh viên khác cũng lên mạng tố cáo tương tự: "Hồi tháng 4 em có đi làm ở 3 chi nhánh tại phố Hải Phòng... Một buổi chiều đi làm về, ông ấy hỏi em ở chỗ nào để ông qua chở đi lấy hàng cùng. Tại vì em cũng hay đi lấy hàng giao hàng nên em tưởng là thật và đã đi cùng. Nhưng cuối cùng, ông ta lại chở em qua quán karaoke và có hành vi quấy rối… Sau đó 2 ngày, tối ông ta lại nhắn tin quấy rối… Em mong qua đây các bạn sinh viên nữ cảnh giác khi đi làm thêm".

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã vào cuộc xác minh và mời người đàn ông bị tố cáo lên làm việc.

Đối tượng Đ.V.T tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đ.V.T đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các nạn nhân như nội dung trên mạng xã hội. Được biết, T quê ở Hải Dương vào Đà Nẵng kinh doanh thiết bị y tế ở nhiều địa điểm khác nhau.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.