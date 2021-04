Cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị tước quân tịch khi nào?

Ông Lê Chí Thành sinh năm 1983, quê quán xã Phương Khoan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại quận 12 (TP. HCM). Ông Thành nguyên là cán bộ Phân trại số 5, trại giam Xuân Lộc, từng mang quân hàm đại úy.

Lê Chí Thành bị Bộ Công an Quyết định kỷ luật với hình thức Tước danh hiệu Công an nhân dân vào ngày 31/7/2020. Lý do đã vi phạm vào điểm a, khoản 9, mục V của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 49/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ CAND.

Lê Chí Thành tại cơ quan công an

Trước đây, Lê Chí Thành thường xuất hiện trên mạng xã hội Facebook trong bộ quân phục công an và livestream tố cáo các lãnh đạo Trại giam Thủ Đức (là nơi anh ta từng công tác trước đây) có hành vi cho vay siêu nặng lãi, cắt xén lương của cán bộ chiến sĩ trại giam và tư thù cá nhân.

Sau khi bị tước quân tịch, Lê Chí Thành thường xuyên lên mạng xã hội nhận là người chống tham nhũng, tiêu cực và thường nói về các "án oan".

Được biết, gần đây Lê Chí Thành thường xuyên livestream trên mạng xã hội Youtube, Facebook với nội dung "giám sát CSGT làm nhiệm vụ". Sau vụ "quậy" CSGT ở Bình Tân bằng cách nói cảnh sát "lấn chiếm lòng lề đường", Lê Chí Thành lại vi phạm giao thông và tiếp tục "quậy" ở phường Hiệp Phú (TP.Thủ Đức).

Cụ thể: Ngày 20/3, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng PC08) tuần tra trên Xa lộ Hà Nội (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) phát hiện ô tô BS 51H - 108.21 đi vào làn xe hai bánh nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Làm việc với tổ tuần tra, tài xế xuất trình giấy phép lái xe tên Lê Chí Thành (38 tuổi), giấy đăng kiểm xe, bản photocopy có công chứng của giấy đăng ký xe nhưng đã hết hạn. CSGT đã lập biên bản vi phạm và thực hiện các thủ tục tạm giữ ô tô.

Khi bị CSGT lập biên bản vi phạm và cẩu xe, Lê Chí Thành liên tục yêu cầu "CSGT làm đúng thủ tục pháp lý". Khi xe đến cẩu ô tô, Lê Chí Thành đứng, ngồi trước đầu ô tô để xe khỏi bị cẩu đi.

Ngày 25/3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM đã ký quyết định xử phạt Lê Chí Thành số tiền 750.000 đồng với lỗi lái xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không mang theo giấy đăng ký xe; không xuất trình được CMND, căn cước công dân khi có yêu cầu của người có thẩm quyền. Bên cạnh đó, CSGT TP.HCM tạm giữ giấy phép lái xe của Lê Chí Thành, giấy đăng ký xe trong vòng 7 ngày.

Đến chiều hôm nay (14/4), Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330, Bộ Luật Hình sự. Tất cả các quyết định này đều được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.