Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân

Ông Đỗ Hữu Ca (cựu thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng) vừa bị Viện KSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Theo cáo trạng vụ án này, từ 3/2013 đến 5/2022, qua việc mua bán hóa đơn trái phép, vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng. Họ hối lộ ông Nguyễn Đình Đương khi đó là Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ chi cục, tổng cộng 362 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh sự xử lý của pháp luật, vợ chồng Đước đưa 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca nhờ "chạy án". Ông Ca dù không có khả năng giúp nhưng vẫn nhận và chiếm đoạt số tiền trên.

Ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai, Ngọc Anh có đến gặp ông Ca tại nhà riêng ở Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, để thông báo việc bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về các công ty Đước quản lý, nên nhờ ông Ca cứu giúp.

Sau đó, Đước và Ngọc Anh 4 lần mang tổng số tiền là 35 tỷ đồng đến để ở nhà ông Ca.

Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước lại cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi kết quả chạy án.

Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở Công an TP.Hải Phòng, còn ở Công an tỉnh Quảng Ninh, Ca đã nhờ người đàn ông tên Giang là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc.

Ông Ca còn nói nếu cần sẽ dẫn vợ chồng Đước sang Quảng Ninh gặp người đàn ông tên Giang và dặn vợ chồng người này cứ yên tâm về ăn Tết.

Quá trình điều tra, ông Ca không thừa nhận việc nhận tiền trên để chạy tội cho Đước, mà số tiền này là do Đước và Ngọc Anh chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ tầng 1 của nhà ông Ca.

Cáo trạng nêu, ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng tiền trên để chạy tội cho Đước.

Đối với người đàn ông tên Giang mà ông Ca nói có mối quan hệ rộng với Công an Quảng Ninh, ông Ca khai có quen biết người này. Ông Giang công tác tại Công an TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã nghỉ hưu.

Ông Ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc, gặp gỡ nhưng Đỗ Hữu Ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động, nhờ ông Giang chạy tội cho Đước.

Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023 khoảng một tháng, Đỗ Hữu Ca và ông Giang có gặp gỡ, ăn uống với nhau tại Hải Phòng nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống, gia đình, không nhờ việc chạy án cho Trương Xuân Đước.

Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Cũng theo cáo trạng, đến ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.

VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố ông Đước và Ngọc Anh về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ. Ông Đỗ Hữu Ca bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đình Đương và Đỗ Thanh Hoài bị truy tố tội Nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc của các công ty mua hóa đơn trái phép từ Đước bị truy tố tội Trốn thuế.