Trước cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, những cựu công an nào bị xử lý nghiêm vì lừa chạy án?

Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, xảy từ năm 2013 đến năm 2022 tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh.

Vụ án này, ông Đỗ Hữu Ca (cựu thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vợ chồng bị can Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính.

Ông Đỗ Hữu Ca, cựu thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, trốn tránh sự xử lý của cơ quan chức năng, từ tháng 10-12/2022, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội.



Cáo trạng nếu, ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội Mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được. Trong khoảng thời gian tháng 10-10/2022, ông Đỗ Hữu Ca đã nhận và chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Đước và Ngọc Anh.

Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an, vướng vòng lao lý vụ "Chuyến bay giải cứu"

Về vụ Chuyến bay giải cứu, theo hồ sơ vụ án, Lê Hồng Sơn (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky) trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay và cách ly đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền.

Cuối tháng 1/2022, Sơn và Hằng đã bàn bạc, sau đó, đến nhà ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội) nhờ Tuấn tìm người giúp không bị xử lý hình sự. Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an), ông Tuấn đã nhờ Hưng giúp Hằng, Sơn. Tuấn đã thông báo nội dung này cho Hằng biết.

Sau đó, tại nhà ông Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã sắp xếp để Hằng và Hưng nhiều lần gặp nhau. Các buổi gặp, Hưng hướng dẫn Hằng khai báo với cơ quan điều tra. Ngoài ra, Hằng còn thông qua ông Tuấn, đưa tiền cho Hưng để "chạy án".

Cơ quan chức năng cáo buộc, Hưng đã chiếm đoạt 800.000 USD, tương đương 18,8 tỷ đồng để chạy án.

Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng Phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an.

Ngày 16/9/2022, Hưng bị điều chuyển công tác, không còn nhiệm vụ, quyền hạn điều tra vụ án. Tuy nhiên, Hưng vẫn tiếp tục liên lạc, trao đổi với ông Tuấn và gặp Hằng. Đồng thời, Hưng đưa ra lý do, cung cấp thông tin sai sự thật về vai trò của Hưng trong việc điều tra giải quyết vụ án để ông Tuấn và Hằng tin tưởng và đưa tiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng liên tục phủ nhận, không thừa nhận việc nhận tiền từ ông Tuấn. HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Hưng tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Hưng làm đơn kháng cáo, kêu oan. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Hưng đã thể hiện thái độ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội, nộp toàn bộ số tiền 18,8 tỷ đồng bị cáo buộc lừa chạy án, gia đình có công với cách mạng... nên được xem là các tình tiết giảm nhẹ và có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo.

HĐXX phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Hoàng Văn Hưng 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 cựu cán bộ Cục C03 (Bộ Công an) nhận hàng triệu USD để "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Ngày 17/9/2022, TAND TP. Hà Nội tuyên án với Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu cán bộ Cục C03 khác là Lê Thanh An bị tuyên phạt 6 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Những người này bị xét xử trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ liên quan cựu Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức (TP. HCM) Nguyễn Minh Quân.

Theo cáo trạng, năm 2021, nhận thấy ông Quân có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nên C03 vào cuộc điều tra. Biết mình bị điều tra, ông Quân đã nhiều lần đưa hàng triệu USD cho Kiên và một số người khác để nhờ hối lộ cho những người có thẩm quyền, giúp mình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo trong vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, ông Kiên dù không được giao nhiệm vụ gì liên quan đến vụ án, biết rõ mình không có khả năng giúp ông Quân nhưng vẫn hứa hẹn sẽ "chạy án" cho ông Quân. Từ tháng 3-4/2021, ông Quân đã đưa cho Kiên tổng số tiền 2,2 triệu USD để nhờ "chạy án". Ngoài ra, ông Kiên còn yêu cầu ông Quân đưa 1,5 triệu USD để giải quyết cho một giám đốc trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau khi nhận 3,7 triệu USD, ông Kiên không có động thái gì mà chiếm đoạt số tiền này. Ông Quân nhiều lần đòi và được ông Kiên trả lại 1,15 triệu USD.

Việc "chạy án" không thành, ông Quân gặp bị cáo Trần Văn Long cùng luật sư Bùi Thị Hồng Giang để nhờ "tư vấn pháp luật". Hai người này sau đó nhận của ông Quân hơn 1,6 triệu USD và đưa cho Lê Thanh An 1,5 triệu USD để tiếp tục nhờ "chạy án" cho ông Quân.

Bị cáo Lê Thanh An sau đó nhờ một người mang 400.000 USD đến gặp Nguyễn Ngọc Triệu (cựu trụ chì chùa Nôm), nhờ vị này giúp "chạy án" cho ông Quân. Bị cáo Triệu nhận tiền và hứa tìm người tác động giúp ông Quân không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, sau đó bị cáo Triệu cũng không liên hệ hay đưa tiền cho ai để lo việc cho ông Quân, mà chiếm đoạt.



Cựu Đội trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, lừa chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Một vụ án khác, năm 2015, Đặng Ngọc Hải (cựu đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) giới thiệu với nhiều người bản thân đang công tác tại Công an Hà Nội, có khả năng xin cho người khác vào học, làm việc trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác…

Trong số các bị hại có anh Nguyễn Trung P. nhờ Hải chuyển con trai mình từ hệ dân sự sang hệ chính quy của Học viện Cảnh sát nhân dân. Hải nhận của anh P. 600 triệu đồng rồi chiếm đoạt hết, không thực hiện lời hứa.

Tương tự, một bị hại khác là anh Tạ Quang V., công tác tại Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ. Khoảng tháng 7/2015, anh V. được Hải giới thiệu có thể xin chuyển công tác cho anh này từ Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội với chi phí 650 triệu đồng.

Đặng Ngọc Hải (cựu đội trưởng Đội An Ninh, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Tin tưởng, anh V. đã chuyển cho Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Thế nhưng quá hạn, Hải không xin chuyển việc được cho anh V. nên bị hại này đòi lại tiền. Hải sau đó trả anh V. 430 triệu đồng.

Cũng qua thủ đoạn xin việc, xin học vào ngành công an, Hải còn lừa 4 người khác từ 50 - 800 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Năm 2016, Hải lấy lý do cần tiền "chạy chức" đội trưởng nghiệp vụ ở Công an huyện Phúc Thọ để vay một phụ nữ 230 triệu đồng. Bị cáo cũng chiếm đoạt số tiền này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Đặng Ngọc Hải đã lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng và mới khắc phục một phần, cần phải trả cho các bị hại hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngày 2710/2022, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.