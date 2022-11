Như Dân Việt đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu cùng 18 người khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết luận thể hiện, giai đoạn 2016-2017, Cần Thơ có 4 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Do muốn trúng thầu, bị can Hoàng Thị Thuý Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group đã "tác động" Giám đốc và Phó giám đốc Sở Y tế khi đó là bà Phi, ông Chu.

Được giúp đỡ, bị can Nga thông thầu bằng cách cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống để cùng Sở Y tế Cần Thơ lập hồ sơ thầu theo tiêu chuẩn, mức giá 2 bên thống nhất. Các công ty của bà Nga còn ký trước hợp đồng mua hàng để đáp ứng các tiêu chí gói thầu.

Nhóm công ty của bà Nga còn tự đóng vai "quân xanh, quân đỏ" để thông thầu. Do vậy, Công ty NSJ và Công ty Bình An của người này đã trúng 4 gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 33 tỷ đồng.

Từ trái qua, các bị can Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu, Hoàng Thị Thúy Nga.

Làm việc với cảnh sát, bà Phi, cựu Giám đốc Sở Y tế khai ông Võ Thành Thống, khi đó là Chủ tịch UBND Cần Thơ (hiện là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) là người giới thiệu bị can Nga đến gặp, trao đổi "về việc giúp đỡ các công ty của Nga" khi tham gia các gói thầu.

Sau khi được ông Thống giới thiệu, bị can Nga và Nguyễn Viết Hồng, Giám đốc kinh doanh Miền Tây Công ty NSJ đến gặp bà Phi và ông Chu tại Sở Y tế. Tại đây, 2 bên trao đổi về việc "giúp đỡ tạo điều kiện" cho Công ty NSJ thực hiện các gói thầu.

Bà Nga còn giới thiệu với 2 lãnh đạo Sở Y tế về tính năng hệ thống "DSA 2 bình diện" dùng cho Bệnh viện Tim rồi chào bán giá 38 tỷ đồng. Bà Phi khi đó đồng ý và giao ông Chu trực tiếp trao đổi với Nga và Công ty NSJ khi triển khai gói thầu.

Với 3 gói thầu còn lại tại Bệnh viện Nhi, Nga và Chu báo cáo cho Công ty Bình An (cũng của Nga) tham gia 2 gói và Công ty NSJ tham gia 1 gói. Nữ Giám đốc Sở Y tế đồng ý việc này.

Bị can Nguyễn Viết Hồng khai từng cùng cấp trên là bị can Nga đến gặp ông Võ Thành Thống để "xin tạo điều kiện cho NSJ tham gia các gói thầu tại Sở Y tế". Sau đó, Hồng, Nga mới đến gặp lãnh đạo Sở Y tế là các bị can Phi, Chu.

Chủ tịch NSJ, bị can Hoàng Thị Thúy Nga thừa nhận cùng Hồng đến gặp ông Thống nhưng bác bỏ việc nhờ vị này "tạo điều kiện" để NSJ trúng thầu.

Phía điều tra xác định, bà Nga nắm nhu cầu mua sắm của Sở Y tế Cần Thơ nên tháng 6/2017 đã trực tiếp gặp ông Thống, nói mong muốn tham gia đấu thầu và "nhờ" vị Chủ tịch UBND giới thiệu tới Sở Y tế.

Trong năm 2017, ông Thống là người dự họp, nghe báo cáo về chủ trương mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Tim rồi sau đó ký công văn nội dung "giao Sở Y tế tham mưu đề xuất phải có dự án mua sắm".

Cơ quan điều tra xác định, ông Thống đã chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan lập hồ sơ, thẩm định chủ trương đầu tư, phân bổ vốn… theo đúng quy định để HĐND TP Cần Thơ thông qua. Sai phạm trong việc xác định chi phí thiết bị thuộc về các đơn vị được giao, thuê thẩm định.

Phía cơ quan điều tra cho rằng: "Chưa có căn cứ ông Thống tác động đến cá nhân nào để làm sai khi thẩm định chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu". Ngoài ra, chưa có căn cứ xác định ông Thống có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu hoặc có động cơ vụ lợi.

Trong vụ án, các bị can Bùi Thị Lệ Phi và Nguyễn Viết Hồng khai Hoàng Thị Thúy Nga có "nhờ ông Thống" tác động để các công ty của Nga tham gia các gói thầu. Tuy nhiên, bà Nga, ông Thống đều bác bỏ và không có chứng cứ chứng minh việc này. Do vậy, hành vi của ông Thống chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, kết luận điều tra nêu.

Nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từng bị kỷ luật

Liên quan ông Thống, tháng 5/2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 19/1/2022.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 1/2022), UBKT Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021, nhận thấy: Ban cán sự đảng UBND thành phố Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND Thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện; nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

UBKT Trung ương do vậy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thành Thống, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ.