Cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT bị truy tố và vai trò của bà Nhàn AIC trong vụ án ở Trung tâm CNSH TP.HCM

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM (Trung tâm CNSH) cùng các đơn vị liên quan.

Cụ thể, VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC; Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc AIC, về các tội "đưa hối lộ", "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm CNSH, bị cáo buộc có hành vi "nhận hối lộ".

Trong vụ án, các bị can Trần Thị Bình Minh, cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM, và thuộc cấp là Phan Tất Thắng bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hành vi của cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Trần Thị Bình Minh dẫn đến thiệt hại 33 tỷ đồng

Cáo trạng thể hiện, năm 2014, Trung tâm CNSH được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án với giai đoạn 1 trị giá 149 tỷ đồng; giai đoạn 2 trị giá khoảng 200 tỷ đồng và giai đoạn 3 trị giá hơn 75 tỷ đồng.

Liên quan đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC, Trần Thị Bình Minh - Cựu Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM bị truy tố. Ảnh: Bộ Công an





Biết việc này, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị và được lãnh đạo Trung tâm CNSH là ông Dương Hoa Xô đồng ý cho Công ty AIC tham gia, tạo điều kiện để trúng thầu. Bị can Trần Mạnh Hà thì đề nghị để AIC đạt lợi nhuận 40% giá trị các gói thầu và cũng được ông Xô đồng ý.

Tại giai đoạn 1 năm 2015, bị can Nhàn đồng ý cho Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt và Công ty Vimedimex đứng tên thầu liên danh. Nhóm này thống nhất danh mục thiết bị và lập nhóm "quân xanh" tham gia đấu thầu.

Cùng với đó, bị can Dương Hoa Xô do thông đồng với Công ty AIC nên thuê công ty định giá, yêu cầu ra chứng thư định giá các thiết bị cần mua với 169 tỷ đồng (cao hơn dự kiến ban đầu là 149 tỷ đồng như đã nói ở trên). Kết quả, liên danh AIC - Việt Á trúng 2 gói thầu còn Vimedimex trúng 1 gói thầu của giai đoạn 1.

Với 6 gói thầu của giai đoạn 2 và 3 tiến hành trong các năm 2017 - 2018, các bị can lại tiếp tục thông thầu, nâng khống giá để đảm bảo nhóm doanh nghiệp liên quan AIC trúng thầu với lợi nhuận 40%.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC với vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Trung tâm CNSH TP.HCM. Ảnh: DV

Cơ quan tố tụng xác định Dương Hoa Xô đã làm sai quy định, gây thiệt hại cho Trung tâm CNSH hơn 94 tỷ đồng tại 8 gói thầu. Trong quá trình sai phạm, bị can Dương Hoa Xô được người của AIC 6 lần hối lộ tổng số 14,4 tỷ đồng.

VKS cáo buộc khi cấp dưới phát hiện chưa có cơ sở pháp lý xem xét thẩm định dự toán giai đoạn 2 và 3, đã báo cáo lên nhưng Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Trần Bình Minh vẫn bỏ qua. Bị can chỉ yêu cầu Trung tâm CNSH sửa tờ trình đề xuất phê duyệt dự toán và yêu cầu cấp dưới tiếp tục thẩm định, thay vì hủy quyết định phê duyệt dự toán sai quy định trước đó.

Đáng chú ý, cựu phó giám đốc sở cũng không họp với các sở ngành liên quan để làm rõ cơ sở thay đổi dự toán. Sau đó, bị can Minh ký phê duyệt dự toán giai đoạn 2 và 3 với 12 phòng thí nghiệm, tổng giá trị gần 300 tỷ đồng, theo đề xuất của Trung tâm CSNH.

Khai tại cơ quan điều tra, bị can Minh thừa nhận khi điều chỉnh dự án, dự toán đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định pháp luật. Nêu lí do với cơ quan điều tra, bà Minh cho rằng, việc không tổ chức họp với các sở ngành, bởi bà ta sắp nghỉ hưu và được ông Hà và Xô tác động.

Kết quả điều tra xác định bị can Trần Thị Bình Minh đã bỏ qua sai sót, tạo điều kiện cho Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm, gây thiệt hại 33 tỷ đồng.

Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Trần Thị Bình Minh hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng

Theo cáo trạng, sau khi nhận hối lội 6 lần tổng số tiền 14,4 tỷ đồng, bị can Dương Hoa Xô đã hai lần đưa tiền cho cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dương Hoa Xô, cựu giám đốc Trung tâm CNSH, bị cáo buộc có hành vi "Nhận hối lộ". Ảnh: DV

Cơ quan truy tố cáo buộc bị can Minh hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng và đã tiêu dùng cá nhân. Hành vi của cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cùng cấp dưới bị cáo buộc vi phạm quy định pháp luật, tạo điều kiện cho Trung tâm CNSH, Công ty AIC hợp thức việc nâng giá dự toán các gói thầu giai đoạn 1 và nâng giá gói thầu giai đoạn 2, 3, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định Nguyễn Thị Than Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC với vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu. Cụ thể là quá trình tham gia dự thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm thuộc dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị Trung tâm CNSH TP.HCM gồm: Thống nhất với đại diện chủ đầu tư là Dương Hoa Xô tạo điều kiện để Công ty AIC thực hiện các gói thầu tại Dự án và sẽ chi tiền cám ơn cho Xô; đồng ý cho Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á liên danh thực hiện 3 gói thầu; chỉ đạo Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc, Trần Đăng Tấn, Trưởng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM và nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định, cho tham gia đấu thầu, trúng thầu; thiết lập các công ty liên minh để Công ty AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 94.626.056.630 đồng.

Sau khi trúng thầu, Nhàn đã chỉ đạo Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn đưa cho Xô số tiền 14,4 tỷ đồng để cám ơn vì đã tạo điều kiện cho Công ty AlC trúng thầu thực hiện dự án.

Vẫn theo cáo trạng, để Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức với vai trò khác nhau của các bị can thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan, bên cạnh đó là hành vi tạo điều kiện của các bị can thuộc chủ đầu tư, làm trái quy định về quản lý nhà nước của các bị can thuộc cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu…

Hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã quốc tế đặc biệt.