Cứu sống bệnh nhi bị viêm tụy cấp hoại tử, chảy máu ổ bụng hiếm gặp trên thế giới

Ngày 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế, các y, bác sĩ của Bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp bị viêm tụy hoại tử, chảy máu ổ bụng nguy kịch.

Đó là trường hợp bệnh nhi Lê Huỳnh Kim C (nam, 15 tuổi, trú phường Hương Sơ, TP.Huế.

Bệnh nhi Lê Huỳnh Kim C trong quá trình được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nhật Tân.

Trước đó, bệnh nhân C xuất hiện các triệu chứng đau bụng đột ngột, nôn ói, sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê, co giật và được gia đình đưa nhập viện. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực- cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế nhận định đây là một trường hợp sốc nhiễm khuẩn khả năng do viêm tuỵ hoại tử.

Trẻ đã được điều trị tích cực ngay từ đầu với hồi sức dịch, kháng sinh phổ rộng. Mặc dù vậy tình trạng bệnh vẫn ngày càng nặng, có dấu hiệu xuất huyết nặng ổ bụng kèm theo. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân thiếu máu rất nặng và suy đa tạng.

Nhận thấy đây là một ca bệnh nặng, phức tạp, hiếm gặp ở trẻ em và đang đe dọa tính mạng của trẻ, các bác sĩ trong phiên trực tiếp tục hồi sức tích cực với thở máy, truyền máu khẩn cấp số lượng lớn. Việc hội chẩn khẩn được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Bệnh viện, với sự tham gia các chuyên khoa Ngoại nhi, Tiêu hóa, Huyết học lâm sàng, Huyết học truyền máu.

Tiếp đó, trẻ nhanh chóng được tiến hành phẫu thuật cấp cứu cầm máu, loại bỏ toàn bộ tuỵ đã bị hoại tử nặng, khâu tĩnh mạch lách bị thủng gây xuất huyết ồ ạt ổ bụng do biến chứng của viêm tụy hoại tử. Trẻ đã được truyền gần 3 lít máu trong thời gian ngắn từ khi vào viện đến khi trước phẫu thuật và tiếp tục truyền máu trong quá trình phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, tình trạng sốc nhiễm khuẩn tổn thương đa tạng do viêm tụy hoại tử vẫn còn rất nặng nên trẻ tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực- cấp cứu nhi với thở máy, lọc máu liên tục để hỗ trợ các cơ quan tổn thương, sử dụng các thuốc vận mạch liều cao để đảm bảo huyết động và phối hợp nhiều kháng sinh phổ rộng.

Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế vì mắc bệnh viêm tụy cấp hoại tử, chảy máu ổ bụng, bệnh nhi Lê Huỳnh Kim C được xuất viện vào chiều 27/9. Ảnh: Nhật Tân.

Quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn do trẻ biểu hiện sốc nhiễm trùng dai dẳng, tổn thương thận, rối loạn điện giải, tổn thương gan nặng, rối loạn chức năng đông máu nặng và tổn thương phổi tiến triển nặng hơn, nên cần phải thở máy và lọc máu liên tục dài ngày.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, trẻ hết sốt, tình trạng nhiễm trùng và các tổn thương phổi, gan cải thiện, nước tiểu nhạt màu dần và trở về bình thường. Sau đó, bệnh của trẻ cải thiện dần, các chỉ số xét nghiệm về nhiễm trùng, chức năng các cơ quan, nước tiểu trở về bình thường nên được chuyển ra khỏi khoa Hồi sức nhi.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, bệnh nhi đã được ra viện chiều 27/9, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Theo y văn thế giới, tỷ lệ viêm tuỵ cấp ở trẻ em khoảng 13,2 ca/100.000 người mỗi năm, trong đó viêm tuỵ hoại tử xuất huyết là hiếm gặp và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh nhi Lê Huỳnh Kim C là trường hợp viêm tụy hoại tử biến chứng nặng đầu tiên cần phải lọc máu liên tục tại Trung tâm Nhi của Bệnh viện Trung ương Huế.