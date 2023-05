Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày hôm qua, công ty tự thành lập của Yubin là rrr Entertainment thừa nhận rằng, Yubin và Kwon Soon Woo đang trong mối quan hệ tình yêu sau một thời gian gặp gỡ và tìm hiểu. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, sẽ không có thêm chi tiết nào về mối quan hệ của họ được tiết lộ.



Cựu thành viên Wonder Girls hẹn hò với thần đồng tennis Hàn Quốc

Trước đó, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về sự hiện diện của Yubin tại Davis Cup 2023 vào tháng 2, nơi người ta quan sát thấy cô tới để cổ vũ Kwon Soon Woo chơi bóng. Sự xuất hiện của cựu thành viên Wonder Girls tại sự kiện đã "đổ thêm dầu" vào những tin đồn xung quanh mối quan hệ của họ.

"Thần đồng" quần vợt Kwon Soon Woo và nữ ca sĩ Kim Yubin. Ảnh: IT.

Nữ ca sĩ Yubin ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls vào năm 2007. Nhóm nhạc Hàn Quốc đã nổi tiếng trên thế giới nhờ các ca khúc "hit" như "Tell Me" (2007), "So Hot" (2008) và "Nobody" ( 2008). Sau khi nhóm tan rã vào năm 2017, Yubin đã tiến thêm một bước và thành lập công ty giải trí của riêng mình vào năm 2020. Cô cũng đã ký hợp đồng với người bạn cùng nhóm cũ Hyebin, bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp.

Kwon Soon Woo (25 tuổi) bắt đầu hành trình chuyên nghiệp của mình vào năm 2013. Đáng chú ý, anh là tay vợt Hàn Quốc duy nhất vô địch hai giải đấu đơn ATP. Thành tích này đã giúp anh trở thành một nhân vật nổi bật trong thế giới quần vợt.

Mối quan hệ của Yubin và Kwon đánh dấu một chương thú vị trong cuộc sống cá nhân của họ, đan xen giữa lĩnh vực âm nhạc và thể thao.