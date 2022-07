Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh nhận hối lộ 6,9 tỷ đồng

Viện Kiểm sát quân sự T.Ư vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm" liên quan đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam do bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh vừa bị truy tố ra tòa án quân sự vì liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu ở phía Nam. Ảnh: CSBVN

Nhiều tướng, tá biên phòng, cảnh sát biển, bị truy tố trong vụ việc này. Trong đó có cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Ông Minh bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" theo điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự 2015.

Cáo trạng cho hay, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Phan Thanh Hữu đều liên lạc, gọi điện, nhắn tin báo cho Lê Văn Minh biết để Minh giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra bắt giữ.

Hàng tháng, Hữu chi tiền để hối lộ cho Lê Văn Minh trực tiếp hoặc thông qua vợ, con của Minh tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh đối mặt 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự 205.

Điểm a, khoản 4, Điều 354 quy định, người nào nhận của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo luật sư Hòe, như vậy, sau khi truy tố, nếu bị xác định có tội, tùy tính chất mức độ mà cựu Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nói về tội danh mà cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh bị truy tố, vị luật sư cho biết, nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân người đó; hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm; hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Nhận hối lộ là một trong những hành vi tham nhũng gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan tổ chức, làm suy thoái, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ cũng như hoạt động quản lý nhà nước.

Chủ thể của tội này là người có chức vụ quyền hạn ở khu vục Nhà nước hoặc trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước. Người phạm tội nhận hối lộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác.

Người phạm tội nhận thức được họ là người có chức vụ, quyền hạn tuy nhiên họ lại lợi dụng chính chức vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền hối lộ của người khác.

Nhận thấy đây là hành vi trái với pháp luật, đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, người phạm tội vẫn mong muốn nhân được tiền của hối lộ.