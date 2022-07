Kẻ chém lìa tay em rể trong tiệm cắt tóc ở Thanh Hóa bị khởi tố, có thể bị xử lý thế nào?

Chém lìa tay em rể trong tiệm cắt tóc

Ngày 7/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Ngọc Hưng (SN 1995, trú tại số nhà 577 Quang Trung, khu phố Tiến Thọ, phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về tội "giết người".

Clip ghi lại sự việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11h15 ngày 6/7, do có mâu thuẫn từ trước với em rể là B.S.H. (SN 1994, trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) nên khi thấy anh H. đang cắt tóc tại một tiệm cắt tóc gần nhà mình, Hưng đã về nhà lấy một con dao tự chế dài khoảng 1,3 m đi tới tiệm tóc tìm anh H.

Lúc này, anh H. đang ngồi cắt tóc thì Hưng đi vào bằng lối cửa sau, cầm dao chém anh H. Anh H. giơ tay lên đỡ thì bị Hưng chém đứt lìa bàn tay trái. Sau đó, Hưng chém thêm 2 nhát vào người anh H. nhưng không trúng. Nạn nhân vùng bỏ chạy thì Hưng tiếp tục đuổi theo chém tiếp 1 nhát vào lưng.

Sau khi gây án, Hưng cầm dao đi về nhà rồi tới Công an phường Quảng Thịnh đầu thú và giao nộp hung khí.

Tội giết người được quy định thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, là hành vi cố ý gây ra cái chết cho người khác một cách trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện.

Khách thể của tội giết người là quan hệ nhân thân mà nội dung của nó là quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người.

Trong số các quyền nhân thân, quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được. Vì, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Trịnh Ngọc Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Khi quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người bị xâm phạm, mục tiêu phấn đấu của loài người sẽ trở nên vô nghĩa, động lực phát triển của xã hội sẽ bị triệt tiêu.

Theo luật sư Lan, lỗi của người phạm tội giết người có thể là lỗi cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp.

Theo quy định, lỗi cố ý trực tiếp giết người là lỗi trong trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, nhiều khả năng hoặc tất yếu làm nạn nhân chết nhưng vẫn mong muốn nạn nhân chết.

Lỗi cố ý gián tiếp giết người là lỗi trong trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể làm nạn nhân chết, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc hoặc chấp nhận hậu quả nạn nhân chết.

Tội giết người có 3 khung hình phạt. Trong đó, khoản 1 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp như có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn… sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nếu phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Điều luật cũng quy định, người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

"Như vậy, sau khi người bị khởi tố, điều tra về hành vi này, nếu được chứng minh là có tội, tùy vào tính chất mức độ mà có thể sẽ đối mặt với các khung hình phạt như trên" – luật sư Lan nhấn mạnh.