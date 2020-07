Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã có hành vi gây thiệt hại đặc biệt lớn thế nào tại Sabeco?

Theo Cơ quan điều tra, đến nay bị can Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với bị can Hồ Thị Kim Thoa, khi nào bắt được bị can Hồ Thị Kim Thoa sẽ phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.