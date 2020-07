Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã

Bà Hồ Thị Kim Thoa vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bà Thoa đã bỏ trốn, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can đối với bà Thoa, chờ bắt giữ được sẽ xử lý theo quy định.

Cùng bị khởi tố với bà Thoa có ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và ông Phan Chí Dũng, cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ (Bộ Công Thương).

Bà Hồ Thị Kim Thoa (ảnh IT).

Trở lại trường hợp bà Thoa, trước khi về Bộ Công Thương làm Thứ trưởng năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa từng nhiều năm giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại Bóng đèn Điện Quang - một doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương trước đây, sau này đã cổ phần hoá và trở thành công ty cổ phần.

Bà Thoa từng bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận đã có vi phạm, khuyết điểm khi là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty bóng đèn Điện Quang; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang giai đoạn 1/2004-5/2010.

Bà Hồ Thị Kim Thoa đã vi phạm trình tự, thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa cũng đã thực hiện không đúng, đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình Công ty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản, TP.HCM với Công ty Constrexim - Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, chấp thuận. Bà không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.

Bà Hồ Thị Kim Thoa đã mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ Công ty. Ngoài ra, việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong thời gian dài, bà Hồ Thị Kim Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Với những vi phạm khuyết điểm đó, bà Hồ Thị Kim Thoa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo. Sau đó Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và Thủ tướng miễn nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương.