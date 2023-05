Cựu Tổng thống Bush tin chắc Ukraine có thể thắng Nga; Mỹ dốc sức giúp Kiev phản công

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush. Ảnh IT

"Tôi tin rằng Ukraine có thể đánh bại Nga”, ông Bush nói vào ngày 26/5.



Ông lưu ý rằng thế giới đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến ở Ukraine và tin rằng, Kiev sẽ nhận được mọi thứ họ cần để chiến thắng.

“Thế giới cũng đang theo dõi những bước mà tất cả chúng ta đang thực hiện. Tại Viện Bush, chúng tôi đã kêu gọi cung cấp cho Ukraine tất cả mọi hỗ trợ cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến này”, cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Bush cũng bày tỏ sự cảm thông đối với những người đã mất người thân trong cuộc xung đột.

Diễn đàn An ninh Kiev, được thành lập bởi Quỹ Arseniy Yatsenyuk Open Ukraine - quỹ mang tên cựu Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk, người sáng lập ra quỹ. Ông này cũng người đã điều hành cuộc hội thảo mà bà Nuland phát biểu. Diễn đàn An ninh Kiev là nền tảng hàng đầu của Ukraine để thảo luận các vấn đề về chiến tranh và hòa bình, an ninh quốc gia và toàn cầu.

Các đối tác của diễn đàn bao gồm Hội đồng Đại Tây Dương, Trung tâm Thông tin và Tài liệu NATO, Viện Dân chủ Quốc gia, Hội Phụ nữ Ukraine và Quỹ Friedrich Ebert.

Trong một diễn biến liên quan, cũng tại Diễn đàn An ninh Kiev trước đó một ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland đã tiết lộ rằng Washington đã giúp lập kế hoạch cho "cuộc phản công" của Ukraine chống lại Nga trong gần nửa năm.

"Ngay cả khi các bạn lên kế hoạch cho chiến dịch phản công – kế hoạch mà chúng tôi đã làm việc với các bạn trong khoảng 4-5 tháng qua, chúng tôi đã bắt đầu thảo luận với chính phủ Ukraine và với những người bạn ở Kiev – cả về phía dân sự và quân sự – về tương lai lâu dài của Ukraine”, bà Nuland phát biểu hôm 25/5.



Bà Nuland nói thêm rằng, chiến dịch phản công của Ukraine sẽ “có khả năng bắt đầu và diễn ra đồng thời” với các sự kiện như hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva, dự kiến diễn ra vào ngày 11/7 tới.

Bà Nuland cũng vẽ nên một bức tranh màu hồng về một tương lai trong đó Ukraine sẽ là “đầu tàu phục hồi của Châu Âu” và “nêu tấm gương dân chủ… cho toàn thế giới”.